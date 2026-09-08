Raquel Lyra e João Campos disputam atenções dos eleitores em evento religioso de Serra Talhada
Candidatos ao Governo de Pernambuco participaram da procissão de Nossa Senhora da Penha e seguiram com compromissos distintos no Sertão
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Os candidatos ao Governo de Pernambuco Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) estiveram, nesta terça-feira (8), em Serra Talhada, no Sertão do estado, para a procissão de encerramento da 236ª Festa de Nossa Senhora da Penha.
Os dois estiveram na mesma celebração, que reuniu moradores e visitantes em torno da padroeira do município, mas cumpriram agendas distintas ao longo do dia.
Durante a procissão, Raquel Lyra falou sobre a importância da celebração religiosa e destacou a fé dos moradores de Serra Talhada. A candidata afirmou que o momento também servia para agradecer e pedir orientação.
"Que alegria de poder vir aqui e presenciar a celebração da fé de um povo que não desiste, que resiste. E pedir bênçãos a Nossa Senhora da Penha, a Deus, para que continue nos guiando no caminho certo, com propósitos, valores, para fazer o bem sem olhar a quem, agradecendo sempre a saúde que ele nos dá e a ela também", declarou.
Em texto publicado nas redes sociais, ela escreveu: "É uma tradição que atravessa gerações e reúne o povo sertanejo em um momento de fé, devoção e esperança. Só tenho a agradecer por poder viver esse momento tão bonito ao lado do nosso povo".
À noite, Raquel finalizou a série de compromissos do dia com uma caminhada Salgueiro, reunindo moradores e lideranças políticas.
Os candidatos ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP) acompanharam a governadora durante a agenda. A vice-governadora e candidata à reeleição Priscila Krause (PSD) não esteve presente devido a outros comprimissos.
João passa o dia no sertão
O dia do candidato ao Governo de Pernambuco foi marcado por agendas no Sertão do estado. Iniciando o dia em Serra Talhada, participou de uma roda de conversa com pacientes em tratamento contra o câncer e apresentou a proposta de implantação de um Centro de Diagnóstico e Tratamento de Câncer no município, além da já citada procissão de encerramento da Festa de Nossa Senhora da Penha.
"No Recife, a gente tem as festas de Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora da Conceição. Foi convivendo com essas tradições que aprendi, desde cedo, a importância de agradecer a Deus e pedir a proteção de Nossa Senhora", disse sobre o evento religioso.
Mais cedo, durante o encontro com quatro mulheres que realizam tratamento oncológico pela rede pública, João defendeu a descentralização dos serviços de saúde e afirmou que pretende implantar um centro especializado na cidade.
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"Nosso compromisso é implantar, a partir do próximo ano, o Centro de Diagnóstico e Tratamento de Câncer do Sertão, aqui em Serra Talhada. Com isso, quem vive na região poderá ter acesso ao diagnóstico e ao tratamento mais perto de casa, sem precisar se deslocar até a capital", afirmou.
O candidato encerrou o dia em São José do Belmonte, também no Sertão, onde participou de uma caminhada pelas ruas do município ao lado do candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos) e outras lideranças.
A candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) e senador e candidato à reeleição Humberto Costa (PT) não estiveram com João na agenda devido à sabatina no Recife.