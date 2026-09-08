QUAEST: Raquel Lyra tem 43% e João Campos, 37% na disputa pelo Governo de Pernambuco

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Apesar da liderança de Raquel, os candidatos estão em empate técnico no limite da margem de erro, que é de três pontos para mais ou para menos

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A governadora Raquel Lyra (PSD) aparece numericamente à frente de João Campos (PSB) na disputa pelo Governo de Pernambuco, segundo a nova pesquisa Quaest, divulgada nesta terça-feira (8). Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, a gestora registra 43% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito do Recife tem 37%.

Apesar da liderança da governadora, os dois candidatos estão em empate técnico no limite da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Considerando os resultados da pesquisa anterior do mesmo instituto, divulgada em 26 de agosto, Raquel tinha 44% e João Campos, 36%, a distância numérica entre os dois caiu de oito para seis pontos percentuais.

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O levantamento também mostra estabilidade entre os demais candidatos. Ivan Moraes (PSOL) aparece com 1%, mesmo percentual registrado anteriormente. Renan Hallais (Missão) passou de 0% para 1%. Professora Camila (UP), Professor Jeremias do Banco (Democrata), Victor Assis (PCO) e Guilherme Fonseca (PSTU) permanecem com 0%.

O percentual de eleitores que afirmam estar indecisos permaneceu em 12%. Já os que dizem votar em branco, nulo ou não votar passaram de 7% para 6%.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Raquel manteve os 33% registrados no levantamento de 26 de agosto. João, por sua vez, passou de 22% para 24%.

O percentual de indecisos permaneceu em 40%. Já branco, nulo ou quem afirma que não vai votar passou de 4% para 3%.

A diferença entre os dois principais candidatos na pesquisa espontânea, portanto, caiu de 11 para nove pontos percentuais.

Maioria diz ter voto definido

A pesquisa também aponta aumento no percentual de eleitores que consideram definitiva a escolha do candidato. O índice passou de 72% para 76% entre os dois levantamentos.

Já 23% afirmam que ainda podem mudar de voto até a eleição, contra 27% na pesquisa anterior. Outros 1% não souberam ou não responderam.

Rejeição

João Campos continua apresentando índice de rejeição superior ao de Raquel Lyra na sondagem sobre conhecimento e intenção de voto. Entre os entrevistados, 55% afirmam conhecer João Campos e votar nele, enquanto eram 52% no levantamento anterior. O percentual que conhece o candidato, mas não votaria nele, passou de 40% para 38%. Outros 7% dizem não conhecê-lo, contra 8% anteriormente.

Raquel Lyra manteve os mesmos índices da pesquisa anterior, com 60% dizendo conhecê-la e votar nela, enquanto 34% afirmam conhecê-la, mas não votar nela. Outros 6% dizem não conhecer a governadora.

Entre os demais candidatos, os níveis de conhecimento permanecem baixos. Ivan Moraes é desconhecido por 83% dos entrevistados; Renan Hallais, por 81%; Guilherme Fonseca, por 88%; Professor Jeremias do Banco, por 92%; Professora Camila, por 90%; e Victor Assis, por 94%.

Pesquisa

Contratada pela Globo, a pesquisa Quaest ouviu 1.302 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 4 e 7 de setembro. O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95% e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00285/2026.





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