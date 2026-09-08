Quaest para Senado: Marília Arraes tem 17%, Humberto Costa 14% e Mendonça Filho 11%

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Na estimulada do levantamento, a ex-deputada lidera primeira vaga, com 22%, seguida pelo senador, com 16%, e o deputado federal, com 15%

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A ex-deputada federal Marília Arraes (PDT) aparece com 17% das intenções de voto na pesquisa estimulada da Quaest para o Senado em Pernambuco, divulgada nesta terça-feira (8). O senador Humberto Costa (PT) tem 14%, seguido pelo deputado federal Mendonça Filho (PL), com 11%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os três estão em situação de proximidade numérica no levantamento.

Na pesquisa anterior do mesmo instituto, divulgada em 25 de agosto, Marília tinha 16%, Humberto, 13%, e Mendonça, 9%. A comparação mostra oscilações de um ponto para Marília e Humberto e de dois pontos para Mendonça, todas dentro da margem de erro.

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O cenário considera a pesquisa estimulada, na qual os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Em 2026, Pernambuco elegerá dois senadores, e cada eleitor poderá votar em dois candidatos diferentes.

Na sequência, aparecem Eduardo da Fonte (PP), com 7%, e Túlio Gadêlha (PSD), com 4%. Os dois também apresentaram números superiores aos registrados no levantamento anterior, quando tinham 6% e 3%, respectivamente. Pastor Gilvan Costa (Democrata) e Carlos Sant’Anna (Novo) registram 1% cada.

Paulo Rubem Santiago (Rede), Mariano Macedo (PSTU), Gorett Bitu (UP), Mailson Neto (PCO) e Samuel Timoteo (UP) aparecem com 0%.

O levantamento aponta ainda 27% de eleitores indecisos e 18% que afirmam votar em branco, nulo ou não votar. Na pesquisa anterior, os percentuais eram de 26% e 24%, respectivamente.

Primeira vaga

Quando a pesquisa separa as intenções para cada uma das duas cadeiras, Marília Arraes aparece novamente na primeira posição na disputa pela primeira vaga, com 22%. Humberto Costa tem 16% e Mendonça Filho, 15%.

Na comparação com o levantamento anterior, Marília passou de 21% para 22%; Humberto, de 15% para 16%; e Mendonça, de 12% para 15%. Considerando a margem de erro de três pontos percentuais, os três permanecem em faixa de proximidade.

Para a segunda vaga, Humberto Costa registra 13%, seguido por Marília Arraes, com 12%. Eduardo da Fonte aparece com 8%, enquanto Mendonça Filho tem 6% e Túlio Gadêlha, 4%.

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Maioria ainda não definiu voto espontaneamente

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, o grau de indefinição continua elevado. Humberto Costa aparece com 6%, Marília Arraes com 5% e Mendonça Filho com 3%. Eduardo da Fonte registra 2% e Túlio Gadêlha, 1%.

O percentual de indecisos, porém, caiu de 80% para 78% em relação à pesquisa anterior. Outros 5% disseram que votarão em branco, anularão o voto ou não irão votar.

A diferença entre os cenários reforça o peso da pesquisa estimulada para avaliar a atual configuração da disputa, já que a eleição para o Senado terá dois votos por eleitor.

Rejeição

Marília Arraes e Mendonça Filho aparecem com os maiores índices de rejeição entre os candidatos. Ambos têm 40% de entrevistados que afirmam conhecê-los e não votar neles.

Humberto Costa aparece com 38% nesse quesito. Eduardo da Fonte tem 35%, Túlio Gadêlha, 29%, e Pastor Gilvan Costa, 20%.

Em relação ao levantamento anterior, a rejeição de Mendonça passou de 38% para 40%, enquanto a de Humberto foi de 36% para 38%. Marília manteve os 40%.

Pesquisa

A Quaest ouviu 1.302 pessoas com 16 anos ou mais em todo o país, entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi encomendado pela Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00285/2026.



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