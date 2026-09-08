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Política | Notícia

Quaest em Pernambuco: Lula tem 51% e Flávio Bolsonaro 21%, na disputa presidencial

Levantamento mostra petista com 30 pontos de vantagem sobre o candidato do PL no cenário estimulado para o primeiro turno no estado do presidente

Por Mariana de Sousa Publicado em 08/09/2026 às 19:32
Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro - Paulo Pinto e Fernando Frazão/ Agência Brasil

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O presidente Lula (PT) aparece com 51% das intenções de voto em Pernambuco na disputa pela Presidência da República, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (8), no cenário estimuado. Em segundo lugar está Flávio Bolsonaro (PL), com 21%. O levantamento foi encomendado pela Globo.

Na comparação com a rodada anterior do mesmo instituto, divulgada em agosto, Lula oscilou de 54% para 51%, enquanto Flávio passou de 19% para 21%. Considerando a margem de erro de três pontos percentuais, as variações estão dentro do intervalo esperado pela pesquisa.

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O terceiro colocado é o escritor Augusto Cury (Avante), com 6%, seguido por Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), ambos com 2%.

No primeiro cenário, os candidatos que aparecem com 0% são Samara Martins (UP), Romeu Zema (Novo), Rui Costa Pimenta (PCO), Hertz Dias (PSTU), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC) e Edmilson Costa (PCB).

Neste cenário estimulado, indecisos foram 10% e os que dizem votar branco, nulo ou não vai votar, 8%.

Cenário com Pablo Marçal

A Quaest também simulou um cenário com a presença de Pablo Marçal (PRTB), que registrou candidatura apesar de estar inelegível e ainda aguardar julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nesse cenário, Lula registra 54%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 20%. Augusto Cury soma 5%, e Renan Santos, Ronaldo Caiado e Pablo Marçal ficam com 2%, 2% e 1%, respectivamente. Demais candidatos não pontuaram.

Neste segundo cenário estimulado da pesquisa, os indecisos são 9% e 7% dizem que votarão branco, nulo ou não votarão.

Segundo turno

Em Pernambuco, na projeção de segundo turno entre Lula e Flávio, o presidente aparece com 57% das intenções de voto, contra 26% do candidato do PL.

Outros 11% afirmaram que votariam em branco, nulo ou não compareceriam às urnas, enquanto 6% se declararam indecisos.

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Pesquisa

A pesquisa Quaest foi realizada entre os dias 4 e 7 de setembro, com 1.302 entrevistas presenciais com eleitores de 16 anos ou mais em Pernambuco.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00285/2026.

 

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