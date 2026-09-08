Quaest aponta liderança de Tarcísio, Celina, Cleitinho e Paes nas disputas de SP, DF, MG e RJ

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Pesquisa mostra cenários distintos nos principais estados, com vantagem dos atuais líderes e avanço de alguns candidatos em relação à rodada anterior

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Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (08) mostra vantagem de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pelo governo de São Paulo, de Celina Leão (PP) no Distrito Federal, de Eduardo Paes (PSD) no Rio de Janeiro e, em Minas Gerais, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos).

Em São Paulo, Tarcísio aparece com 42% das intenções de voto, 15 pontos percentuais à frente do ex-ministro Fernando Haddad (PT), que registra 27%. Na pesquisa anterior, divulgada em 25 de agosto, o governador tinha 40% e Haddad, 27%.

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Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir) e Vera Lúcia (PSTU) aparecem com 1% cada. Vivian Mendes (UP) não pontuou. Os indecisos representam 14%, enquanto 13% afirmam que votarão em branco, nulo ou que não pretendem votar.

A alta de Tarcísio ocorre principalmente entre os eleitores que não se identificam com nenhum dos principais grupos políticos. Nesse segmento, o governador passou de 27% para 34%, enquanto Haddad caiu de 24% para 17%. Tarcísio também registra 12% entre eleitores que se identificam como lulistas, enquanto Haddad soma 5% entre os bolsonaristas.

A Quaest entrevistou 1.800 pessoas com 16 anos ou mais entre 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo grupo Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-00959/2026.

Celina Leão lidera no Distrito Federal

No Distrito Federal, a governadora Celina Leão aparece na liderança, com 35% das intenções de voto. O ex-governador José Roberto Arruda (PSD) registra 18%, enquanto Leandro Grass (PT) tem 17% e está tecnicamente empatado com Arruda, considerando a margem de erro de três pontos percentuais.

Paula Belmonte (PSDB) aparece com 4%, seguida por Cappelli (PSB), com 2%, e Kiko Caputo (Novo) e Professora Samara Mineiro (UP), com 1% cada. Brancos e nulos somam 7%, e 15% dos entrevistados estão indecisos.

Em relação à rodada anterior, Celina oscilou de 34% para 35%, enquanto Arruda recuou de 20% para 18%. Grass, por sua vez, avançou de 13% para 17%.

Foram realizadas 1.104 entrevistas presenciais em domicílios no mesmo período. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo Grupo Globo e registrada no TSE sob os protocolos BR-04442/2026 e DF-01987/2026.

Paes amplia vantagem no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o ex-prefeito Eduardo Paes lidera com 39% das intenções de voto, mais que o dobro do segundo colocado, Douglas Ruas (PL), que aparece com 18%. O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) tem 8%.

Cyro Garcia (PSTU) registra 2%, enquanto William Siri (PSOL) e Coronel Busnello (Missão) têm 1% cada. Brancos e nulos representam 14% e os indecisos, 16%.

Paes também cresceu em relação à pesquisa anterior, quando tinha 37%. Ruas passou de 14% para 18%, enquanto Garotinho oscilou de 7% para 8%. Na rodada anterior, Busnello, Cyro Garcia e Juliete apareciam com 1% cada.

No Rio de Janeiro, foram ouvidos 1.302 eleitores em entrevistas presenciais em domicílios, também entre 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e registrado no TSE sob o protocolo RJ-04768/2026.

Cleitinho lidera disputa em Minas Gerais

Em Minas Gerais, o senador Cleitinho Azevedo aparece na frente, com 32% das intenções de voto. Patrus Ananias (PT) e Alexandre Kalil (PDT) estão empatados em segundo lugar, com 11% cada.

Na sequência aparecem Mateus Simões (PSD), com 8%; Gabriel Azevedo (MDB) e Flávio Roscoe (PL), com 3% cada; e Ben Mendes (Missão), com 2%. Os indecisos somam 17%, enquanto 12% afirmam que votarão em branco ou nulo.

Cleitinho também ampliou sua vantagem desde o levantamento de 25 de agosto, quando registrava 29%. Patrus tinha 11%, Kalil, 10%, Mateus Simões, 7%, e Gabriel Azevedo, 5%.

Em Minas Gerais, a Quaest entrevistou 1.506 eleitores de 16 anos ou mais em todo o estado. A margem de erro máxima é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela Globo Comunicação e Participações S/A e registrada no TSE sob o protocolo MG-04716/2026.