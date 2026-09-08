"Não vamos ter solução se não entrarmos com os quatro pés nisso", diz Humberto Costa sobre Transnordestina

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Candidato afirma que Pernambuco precisa superar disputas políticas e propõe participação da Petrobras na conclusão do trecho entre Salgueiro e Suape

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O candidato ao Senado Humberto Costa (PT) defendeu, nesta terça-feira (8), a mobilização conjunta da classe política, do setor produtivo e do governo para garantir a conclusão do trecho pernambucano da Transnordestina.



Durante diálogo promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), no Recife, o petista afirmou que o Estado precisa agir de forma permanente para evitar que o avanço da ferrovia no Ceará amplie a desvantagem logística de Pernambuco.



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O encontro fez parte da rodada de conversas da Fiepe com candidatos nas eleições deste ano, com foco em propostas para a economia, a indústria e o desenvolvimento de Pernambuco. Além de Humberto, a entidade recebeu Mendonça Filho (PL), Marília Arraes (PDT) e Paulo Rubem (Rede). Apesar de convidados, Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP) não participaram da agenda.



Transnordestina



Ao responder às perguntas dos representantes da indústria, Humberto colocou a ligação ferroviária entre Salgueiro e o litoral pernambucano no centro de sua agenda para o Senado. Para ele, a discussão não pode ser reduzida à responsabilização de governos ou grupos políticos pelo atraso da obra.



“Não adianta só na hora que acontece um problema, aí junta todo mundo, vai fazer aquela reunião bonita, aí todo mundo fala e reclama. Tem que ter um processo permanente”, afirmou.



O candidato propôs a criação de um comitê estadual reunindo empresários, governo de Pernambuco, bancada federal, academia e outros setores interessados na obra. A ideia, segundo ele, seria estabelecer uma articulação contínua para pressionar pela execução do trecho e manter o tema entre as prioridades do governo federal.



Críticas



Humberto classificou como “absurdo” o desmembramento da Transnordestina, que permitiu a continuidade das obras no trecho em direção ao Ceará enquanto Pernambuco permaneceu sem a ligação ferroviária.



O senador afirmou que o Estado precisa tratar a questão como uma pauta que ultrapasse o calendário eleitoral. “Essa luta pela construção da Transnordestina passa a eleição”, declarou. “A gente vai ter que entrar com os quatro pés nisso aí, se não nós não teremos uma solução para isso.”



Na avaliação do candidato, a conclusão da ferrovia é fundamental não apenas para Pernambuco, mas para a integração econômica de todo o Nordeste. Ele advertiu que a conclusão do trecho cearense, sem uma conexão semelhante em Pernambuco, pode ampliar a diferença de competitividade entre os dois Estados.



Indústria



Antes do bloco de perguntas, Humberto apresentou uma leitura sobre os setores que considera estratégicos para a economia pernambucana. Citou o polo farmacêutico instalado a partir da Hemobrás, o Complexo Industrial Portuário de Suape, o polo de confecções do Agreste, a fruticultura irrigada do Sertão e a cadeia produtiva do gesso no Araripe.



Para o petista, Pernambuco reúne condições para ampliar a atração de investimentos, mas ainda precisa enfrentar gargalos de infraestrutura, qualificação profissional, acesso à água e logística.



Ele também destacou o potencial das energias renováveis e defendeu que o Estado se prepare para aproveitar oportunidades relacionadas ao hidrogênio verde, combustíveis renováveis e outras tecnologias.



Reforma tributária



Questionado sobre os efeitos da reforma tributária para Pernambuco, Humberto reconheceu que o fim gradual do ICMS como instrumento de atração de empresas exigirá novas estratégias de desenvolvimento regional. Ele lembrou a articulação feita no Congresso para garantir a manutenção de incentivos para empreendimentos já instalados no Estado.



Para o candidato, a saída passa pela utilização dos mecanismos de compensação previstos na reforma e pela elaboração de projetos capazes de captar recursos para infraestrutura. Na avaliação dele, a competitividade pernambucana não poderá depender apenas de incentivos fiscais.



Escala 6x1



Humberto declarou apoio à redução da jornada e argumentou que a medida pode melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores sem necessariamente comprometer a produtividade.



Ele citou o avanço tecnológico e a inteligência artificial como instrumentos capazes de contribuir para ganhos de produtividade e defendeu um período de transição para que os setores produtivos se adaptem às novas regras.



“Eu creio que é importante, não somente para o trabalhador”, afirmou, ao defender que os trabalhadores tenham mais tempo para a família, lazer, formação profissional e outras atividades.



Nas considerações finais, Humberto buscou apresentar sua trajetória política como argumento para a continuidade do mandato no Senado. Relembrou passagens como vereador do Recife, deputado estadual, deputado federal, ministro da Saúde e secretário estadual das Cidades, além dos dois mandatos como senador. “Se eu tiver que escolher entre o que pensa o meu partido e o interesse de Pernambuco, eu vou votar com o interesse de Pernambuco”, declarou.