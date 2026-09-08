Mendonça ordena afastamento do diretor da PF, Andrei Rodrigues
Decisão também afasta diretor de Inteligência da corporação e determina investigação sobre relatórios que monitoravam autoridades
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O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (8) o afastamento preventivo do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e do diretor de Inteligência Policial da corporação, Leandro Almada da Costa.
A decisão determina ainda a abertura de procedimentos investigatórios criminais e administrativos para apurar a produção de relatórios de inteligência que monitoravam autoridades. Mendonça também suspendeu a produção e o compartilhamento de documentos destinados a analisar a atuação funcional de magistrados, integrantes da advocacia pública ou da polícia judiciária.
O ministro solicitou a convocação de uma sessão virtual extraordinária da Segunda Turma do STF para referendar a decisão ainda nesta terça-feira (8).