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Política | Notícia

Lula se reúne com ministros para discutir afastamento de Andrei Rodrigues da PF

Trechos da investigação sobre o rombo bilionário do Banco Master criam suspeitas de que Daniel Vorcaro, ex-dono da entidade, via em Andrei Rodrigues

Por Estadão Conteúdo Publicado em 08/09/2026 às 13:23
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse ser "fundamental que se investigue todo mundo"
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse ser "fundamental que se investigue todo mundo" - Valter Campanato/Agência Brasil

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido no Palácio da Alvorada com os ministros Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Wellington César Lima e Silva (Justiça e Segurança Pública) para discutir o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

Além de afastar Andrei, Mendonça ordenou que a Polícia Federal, por meio de sua Corregedoria, abra procedimentos investigatórios de natureza penal e administrativo-disciplinar para apurar os "graves fatos identificados" na produção de relatórios de inteligência. O ministro também determinou o afastamento do diretor de inteligência da PF, Leandro Almada da Costa.

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Trechos da investigação sobre o rombo bilionário do Banco Master criam suspeitas de que Daniel Vorcaro, ex-dono da entidade, via em Andrei Rodrigues uma válvula de escape para se livrar de complicações referentes às fraudes e à eventual liquidação do banco.

Como adiantou o Broadcast Político, a AGU deve recorrer ainda nesta terça-feira (8) do afastamento de Andrei. O órgão vai argumentar que a decisão de Mendonça fere a competência privativa do presidente de indicar e afastar diretores-gerais da PF.

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