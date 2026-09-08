"A indústria de Pernambuco pode contar comigo", diz Marília Arraes em sabatina da Fiepe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Candidata ao Senado defendeu conclusão do ramal Salgueiro-Suape da Transnordestina, fortalecimento da indústria e fim da escala 6x1

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A candidata ao Senado por Pernambuco Marília Arraes (PDT) colocou a conclusão do trecho Salgueiro-Suape da Transnordestina no centro de sua agenda para o Congresso Nacional durante o Diálogo da Indústria, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), nesta terça-feira (8).

Diante de representantes do setor produtivo, Marília também defendeu investimentos em infraestrutura, energia, qualificação profissional e uma revisão do pacto federativo como instrumentos para ampliar a competitividade do Estado. Ao falar sobre sua atuação no Senado, resumiu a estratégia: “Eu tenho lado, tenho posições políticas muito claras, mas sei dialogar e construir com quem pensa diferente. No Senado, meu lado será Pernambuco.”

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

A agenda da Fiepe reuniu, em encontros individuais, seis candidatos ao Senado. Além de Marília, foram convidados Túlio Gadêlha (PSD), Eduardo da Fonte (PP), Paulo Rubem (Rede), Humberto Costa (PT) e Mendonça Filho (PL). Túlio e Eduardo, que estavam previstos para as primeiras agendas do dia, não participaram.



Transnordestina



Ao longo da sabatina, Marília insistiu na importância da conclusão do ramal Salgueiro-Suape da Transnordestina e afirmou que a obra deve ser tratada como um projeto estratégico para Pernambuco. Segundo ela, a ferrovia pode reduzir custos logísticos, ampliar a competitividade da indústria e integrar diferentes regiões do Estado ao Porto de Suape.

A candidata recuperou sua atuação na Câmara dos Deputados para sustentar a defesa do trecho pernambucano. Segundo Marília, durante o governo Jair Bolsonaro houve uma tentativa de retirada do ramal do projeto, decisão que, afirmou, foi revertida após articulação parlamentar. Para ela, o próximo passo é buscar novas fontes de financiamento e ampliar a participação de diferentes agentes na execução da obra.

“Não tem como falar sobre esse assunto sem falar na Transnordestina. Eu vou ficar batendo nessa tecla, porque é fundamental para o desenvolvimento de Pernambuco”, afirmou.

Marília também associou a ferrovia à interiorização do desenvolvimento. Citou o potencial logístico de Salgueiro, a integração com o polo gesseiro do Araripe, a bacia leiteira e o polo de confecções do Agreste, além dos efeitos sobre o Porto de Suape.

Na avaliação da candidata, a estrutura ferroviária pode contribuir para reduzir o peso do transporte rodoviário nos custos das empresas.

Energia e atração de investimentos



A transição energética foi outro eixo explorado pela candidata durante o encontro. Marília defendeu a ampliação da geração solar e eólica e a expansão da infraestrutura de gás natural, especialmente para atender regiões industriais do interior.



Ao tratar do polo gesseiro do Araripe, destacou a necessidade de substituir a dependência da lenha por fontes energéticas mais eficientes. “A gente precisa oferecer as condições necessárias para que haja a matriz energética, o gás natural, energia eólica, a energia solar”, afirmou.



A candidata também mencionou a possibilidade de utilizar propriedades de pequenos agricultores para a instalação de placas solares, por meio de um projeto que chamou de “roça solar”. A ideia, segundo ela, seria permitir que o poder público adquirisse a energia produzida e, ao mesmo tempo, criasse uma fonte de renda para os produtores.



Reforma tributária e pacto federativo



Na discussão econômica, Marília defendeu o fortalecimento da Sudene como instrumento de redução das desigualdades regionais e de atração de investimentos. A candidata também propôs uma revisão do pacto federativo para levar em consideração não apenas a população dos estados, mas indicadores como Produto Interno Bruto (PIB), capacidade de investimento e infraestrutura.



Ela também defendeu mudanças nas regras tributárias para pequenos e médios empresários, incluindo a atualização do teto do Simples Nacional. Para ela, a redução da carga tributária sobre quem produz deve ser acompanhada de políticas capazes de ampliar a geração de emprego e renda.



“Justiça tributária” foi o conceito utilizado por Marília para apresentar sua proposta de conciliar redução de desigualdades e estímulo à atividade econômica. Ela também defendeu a manutenção de mecanismos de desenvolvimento regional durante a transição para o novo sistema tributário.



Defesa do fim da escala 6x1



Questionada pelos representantes da indústria sobre a proposta de acabar com a escala de trabalho 6x1, Marília manteve uma posição favorável à mudança. Para ela, a alteração da jornada não deve ser analisada apenas pelo impacto imediato sobre os custos empresariais, mas também pelos efeitos sobre a saúde e a produtividade dos trabalhadores.



Marília argumentou ainda que parte da indústria já opera no modelo 5x2 e que a mudança poderia estimular o consumo ao ampliar o tempo disponível para descanso e atividades pessoais.



A candidata deu atenção especial ao impacto sobre as mulheres, argumentando que a jornada formal se soma à chamada carga mental e ao trabalho doméstico, o que tornaria a escala 6x1 ainda mais pesada para trabalhadoras.



Desenvolvimento



Marília procurou apresentar Pernambuco como um Estado de vocações econômicas distintas e defendeu políticas específicas para cada região. Citou a produção de frutas e vinhos no Vale do São Francisco, o polo gesseiro do Araripe, a cadeia leiteira e o polo de confecções do Agreste, além do complexo industrial e portuário de Suape.



A candidata afirmou que o Estado precisa avançar não apenas na produção, mas na agregação de valor aos produtos pernambucanos. Como exemplo, citou o artesanato produzido por mulheres do Agreste e defendeu investimentos em qualificação profissional, design, comércio eletrônico e internacionalização.



Para Marília, a estratégia passa por combinar infraestrutura, formação profissional, energia e crédito. A candidata também defendeu investimentos nos aeroportos do interior, mencionando as estruturas de Serra Talhada, Garanhuns e Araripina.



Nas considerações finais, Marília reforçou a tentativa de aproximar sua candidatura do setor produtivo sem abrir mão do posicionamento político de esquerda. Ela defendeu uma indústria nacional mais forte e afirmou que o Estado precisa recuperar capacidade de influência nas decisões tomadas em Brasília. “Eu quero Pernambuco com taxa de pleno emprego”, declarou.