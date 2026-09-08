"A indústria de Pernambuco pode contar comigo", diz Marília Arraes em sabatina da Fiepe
Candidata ao Senado defendeu conclusão do ramal Salgueiro-Suape da Transnordestina, fortalecimento da indústria e fim da escala 6x1
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A candidata ao Senado por Pernambuco Marília Arraes (PDT) colocou a conclusão do trecho Salgueiro-Suape da Transnordestina no centro de sua agenda para o Congresso Nacional durante o Diálogo da Indústria, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), nesta terça-feira (8).
Diante de representantes do setor produtivo, Marília também defendeu investimentos em infraestrutura, energia, qualificação profissional e uma revisão do pacto federativo como instrumentos para ampliar a competitividade do Estado. Ao falar sobre sua atuação no Senado, resumiu a estratégia: “Eu tenho lado, tenho posições políticas muito claras, mas sei dialogar e construir com quem pensa diferente. No Senado, meu lado será Pernambuco.”
A agenda da Fiepe reuniu, em encontros individuais, seis candidatos ao Senado. Além de Marília, foram convidados Túlio Gadêlha (PSD), Eduardo da Fonte (PP), Paulo Rubem (Rede), Humberto Costa (PT) e Mendonça Filho (PL). Túlio e Eduardo, que estavam previstos para as primeiras agendas do dia, não participaram.
Transnordestina
Ao longo da sabatina, Marília insistiu na importância da conclusão do ramal Salgueiro-Suape da Transnordestina e afirmou que a obra deve ser tratada como um projeto estratégico para Pernambuco. Segundo ela, a ferrovia pode reduzir custos logísticos, ampliar a competitividade da indústria e integrar diferentes regiões do Estado ao Porto de Suape.
A candidata recuperou sua atuação na Câmara dos Deputados para sustentar a defesa do trecho pernambucano. Segundo Marília, durante o governo Jair Bolsonaro houve uma tentativa de retirada do ramal do projeto, decisão que, afirmou, foi revertida após articulação parlamentar. Para ela, o próximo passo é buscar novas fontes de financiamento e ampliar a participação de diferentes agentes na execução da obra.
“Não tem como falar sobre esse assunto sem falar na Transnordestina. Eu vou ficar batendo nessa tecla, porque é fundamental para o desenvolvimento de Pernambuco”, afirmou.
Marília também associou a ferrovia à interiorização do desenvolvimento. Citou o potencial logístico de Salgueiro, a integração com o polo gesseiro do Araripe, a bacia leiteira e o polo de confecções do Agreste, além dos efeitos sobre o Porto de Suape.
Na avaliação da candidata, a estrutura ferroviária pode contribuir para reduzir o peso do transporte rodoviário nos custos das empresas.
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Energia e atração de investimentos
A transição energética foi outro eixo explorado pela candidata durante o encontro. Marília defendeu a ampliação da geração solar e eólica e a expansão da infraestrutura de gás natural, especialmente para atender regiões industriais do interior.
Ao tratar do polo gesseiro do Araripe, destacou a necessidade de substituir a dependência da lenha por fontes energéticas mais eficientes. “A gente precisa oferecer as condições necessárias para que haja a matriz energética, o gás natural, energia eólica, a energia solar”, afirmou.
A candidata também mencionou a possibilidade de utilizar propriedades de pequenos agricultores para a instalação de placas solares, por meio de um projeto que chamou de “roça solar”. A ideia, segundo ela, seria permitir que o poder público adquirisse a energia produzida e, ao mesmo tempo, criasse uma fonte de renda para os produtores.
Reforma tributária e pacto federativo
Na discussão econômica, Marília defendeu o fortalecimento da Sudene como instrumento de redução das desigualdades regionais e de atração de investimentos. A candidata também propôs uma revisão do pacto federativo para levar em consideração não apenas a população dos estados, mas indicadores como Produto Interno Bruto (PIB), capacidade de investimento e infraestrutura.
Ela também defendeu mudanças nas regras tributárias para pequenos e médios empresários, incluindo a atualização do teto do Simples Nacional. Para ela, a redução da carga tributária sobre quem produz deve ser acompanhada de políticas capazes de ampliar a geração de emprego e renda.
“Justiça tributária” foi o conceito utilizado por Marília para apresentar sua proposta de conciliar redução de desigualdades e estímulo à atividade econômica. Ela também defendeu a manutenção de mecanismos de desenvolvimento regional durante a transição para o novo sistema tributário.
Defesa do fim da escala 6x1
Questionada pelos representantes da indústria sobre a proposta de acabar com a escala de trabalho 6x1, Marília manteve uma posição favorável à mudança. Para ela, a alteração da jornada não deve ser analisada apenas pelo impacto imediato sobre os custos empresariais, mas também pelos efeitos sobre a saúde e a produtividade dos trabalhadores.
Marília argumentou ainda que parte da indústria já opera no modelo 5x2 e que a mudança poderia estimular o consumo ao ampliar o tempo disponível para descanso e atividades pessoais.
A candidata deu atenção especial ao impacto sobre as mulheres, argumentando que a jornada formal se soma à chamada carga mental e ao trabalho doméstico, o que tornaria a escala 6x1 ainda mais pesada para trabalhadoras.
Desenvolvimento
Marília procurou apresentar Pernambuco como um Estado de vocações econômicas distintas e defendeu políticas específicas para cada região. Citou a produção de frutas e vinhos no Vale do São Francisco, o polo gesseiro do Araripe, a cadeia leiteira e o polo de confecções do Agreste, além do complexo industrial e portuário de Suape.
A candidata afirmou que o Estado precisa avançar não apenas na produção, mas na agregação de valor aos produtos pernambucanos. Como exemplo, citou o artesanato produzido por mulheres do Agreste e defendeu investimentos em qualificação profissional, design, comércio eletrônico e internacionalização.
Para Marília, a estratégia passa por combinar infraestrutura, formação profissional, energia e crédito. A candidata também defendeu investimentos nos aeroportos do interior, mencionando as estruturas de Serra Talhada, Garanhuns e Araripina.
Nas considerações finais, Marília reforçou a tentativa de aproximar sua candidatura do setor produtivo sem abrir mão do posicionamento político de esquerda. Ela defendeu uma indústria nacional mais forte e afirmou que o Estado precisa recuperar capacidade de influência nas decisões tomadas em Brasília. “Eu quero Pernambuco com taxa de pleno emprego”, declarou.