Túlio Gadelha e Eduardo da Fonte pedem retirada de propaganda de Mendonça Filho que associa candidatura a Raquel Lyra

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
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Artigo
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técnicas e recursos específicos.
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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Os candidatos ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), da coligação Pernambuco de Coração, acionaram a Justiça Eleitoral para pedir a retirada de uma propaganda do também candidato ao Senado Mendonça Filho (PL) que estabelece vínculo entre sua candidatura e a governadora Raquel Lyra, candidata à reeleição.
Na representação apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), os dois parlamentares alegam que a peça pode induzir o eleitorado a erro sobre a composição das coligações registradas para a disputa deste ano.
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Túlio e Eduardo sustentam que a associação apresentada na propaganda não corresponde à configuração formal das chapas e, por isso, pedem uma intervenção da Justiça Eleitoral para impedir que a mensagem continue sendo exibida.
Na representação, os candidatos solicitaram a concessão de tutela provisória de urgência para que a propaganda seja retirada do horário eleitoral gratuito de rádio e televisão no prazo de 24 horas. O argumento apresentado é de que a manutenção da peça poderia levar o eleitor a interpretar de forma equivocada a composição das alianças registradas perante a Justiça Eleitoral.
Além da retirada do material já veiculado, a ação pede que Mendonça Filho e o Partido Liberal sejam impedidos de produzir e divulgar novas peças que estabeleçam vínculo político entre a candidatura do ex-governador e a de Raquel Lyra.
Os pedidos também alcançam as redes sociais: a representação solicita a remoção de reproduções do conteúdo que estejam disponíveis nos perfis oficiais de Mendonça.