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Política | Notícia

Túlio Gadelha e Eduardo da Fonte pedem retirada de propaganda de Mendonça Filho que associa candidatura a Raquel Lyra

Candidatos ao Senado acionam TRE-PE e alegam que peça pode induzir eleitor a erro sobre composição das chapas.

Por Larissa Aguiar Publicado em 07/09/2026 às 16:20 | Atualizado em 07/09/2026 às 16:21
Candidatos ao Senado Mendonça Filho (PL) e Túlio Gadêlha (PSD)
Candidatos ao Senado Mendonça Filho (PL) e Túlio Gadêlha (PSD) - Alice Lins/JC

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Os candidatos ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), da coligação Pernambuco de Coração, acionaram a Justiça Eleitoral para pedir a retirada de uma propaganda do também candidato ao Senado Mendonça Filho (PL) que estabelece vínculo entre sua candidatura e a governadora Raquel Lyra, candidata à reeleição. 

Na representação apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), os dois parlamentares alegam que a peça pode induzir o eleitorado a erro sobre a composição das coligações registradas para a disputa deste ano.

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Túlio e Eduardo sustentam que a associação apresentada na propaganda não corresponde à configuração formal das chapas e, por isso, pedem uma intervenção da Justiça Eleitoral para impedir que a mensagem continue sendo exibida.

Na representação, os candidatos solicitaram a concessão de tutela provisória de urgência para que a propaganda seja retirada do horário eleitoral gratuito de rádio e televisão no prazo de 24 horas. O argumento apresentado é de que a manutenção da peça poderia levar o eleitor a interpretar de forma equivocada a composição das alianças registradas perante a Justiça Eleitoral.

Além da retirada do material já veiculado, a ação pede que Mendonça Filho e o Partido Liberal sejam impedidos de produzir e divulgar novas peças que estabeleçam vínculo político entre a candidatura do ex-governador e a de Raquel Lyra.

Os pedidos também alcançam as redes sociais: a representação solicita a remoção de reproduções do conteúdo que estejam disponíveis nos perfis oficiais de Mendonça.

 

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