fechar
Política | Notícia

Tarcísio diz que ninguém está acima da Constituição e que STF deve se unir para apurar

Governador de São Paulo defende que STF apure conduta de integrantes da Corte, em referência velada à relação entre Alexandre de Moraes e Vorcaro

Por Estadão Conteúdo Publicado em 07/09/2026 às 17:33
Tarcísio discursou ao lado de Flávio Bolsonaro durante ato na Avenida Paulista, em São Paulo
Tarcísio discursou ao lado de Flávio Bolsonaro durante ato na Avenida Paulista, em São Paulo - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta segunda-feira (7), que ninguém está acima da Constituição e que o Supremo Tribunal Federal (STF) não deve se unir para a defesa da Corte, mas para a apuração de eventuais irregularidades. A declaração do governador foi dada durante o ato organizado pela campanha do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), na Avenida Paulista, em São Paulo.

"As últimas revelações sobre a conduta de integrantes do Supremo precisam ser esclarecidas. Precisamos de respostas, porque, quando há dúvida acerca da compatibilidade entre a conduta e o exercício da magistratura, é necessária uma resposta institucional - e ela precisa ser dada. Está na hora de o tribunal não se dividir para se defender, mas de se unir para apurar e oferecer a resposta de que a sociedade precisa", disse Tarcísio.

O governador de São Paulo repetiu que nenhum cargo está acima do que prega a Constituição brasileira, em referência velada à relação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, com o ministro do STF Alexandre de Moraes. O nome do ministro não foi diretamente citado.

"Ninguém está acima da Constituição. Nenhum banqueiro está acima da Constituição. Nenhum senador está acima da Constituição. Nenhum magistrado está acima da Constituição. Ninguém está acima da lei. Todos precisam se submeter ao império da lei, doa a quem doer, custe o que custar", disse.

Em cima do trio elétrico e ao lado de Flávio Bolsonaro, Tarcísio ainda teceu elogios à Avenida Paulista "vestida de verde e amarelo". "Quem não se lembra das manifestações que ocorreram aqui? Contra o petrolão, contra a corrupção do PT? E hoje estamos aqui novamente", salientou.

 

Leia também

Fachin aguarda explicações de ministros para decidir sobre crise
Justiça

Fachin aguarda explicações de ministros para decidir sobre crise

Procurador diz que crise no STF exige regras específicas para investigar ministros e PGR
Judiciário

Procurador diz que crise no STF exige regras específicas para investigar ministros e PGR

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.