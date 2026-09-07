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Política | Notícia

Quaest: Lula tem 36% contra 29% de Flávio Bolsonaro no 1º turno

Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (7) mostra o presidente à frente do senador, que mantém os 29% registrados no levantamento anterior

Por Alice Lins Publicado em 07/09/2026 às 18:29
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) - Ricardo Stuckert/PR e Carlos Moura/Agência Senado

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança da corrida presidencial no primeiro turno das eleições de 2026, com 36% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (7).

O senador Flávio Bolsonaro (PL) ocupa a segunda colocação, com 29%, mantendo o mesmo percentual registrado no levantamento anterior. O empresário e escritor Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro, com 8%.

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Em relação à pesquisa anterior, divulgada no dia 2 de setembro, Lula registra queda de um ponto percentual, passando de 37% para 36%. Flávio Bolsonaro permanece com 29%. Já Cury apresenta queda de dois pontos, de 10% para 8%.

Na sequência aparecem Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 3%. Caiado, no entanto, registra crescimento em relação ao levantamento anterior, quando tinha 1%. Romeu Zema (Novo) soma 2%, enquanto Pablo Marçal (PRTB), que anunciou candidatura apesar de estar inelegível, marca 1%.

Além dos candidatos citados, também foram incluídos no cenário estimulado os candidatos Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO) e Wilson Grassi (Democrata), que não pontuaram.

O levantamento aponta ainda que 8% dos entrevistados afirmam votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas. Outros 9% ainda estão indecisos. Na pesquisa anterior, esses índices eram de 7% e 11%, respectivamente.

A pesquisa foi contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo e ouviu presencialmente 2.004 eleitores entre os dias 3 e 6 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01720/2026.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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