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Política | Notícia

Quaest: Lula e Flávio empatam com 41% no segundo turno

É a primeira vez desde março que os candidatos aparecem no mesmo patamar numérico nesse cenário

Por Estadão Conteúdo Publicado em 07/09/2026 às 18:51 | Atualizado em 07/09/2026 às 18:55
Candidatos à presidência: Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)
Candidatos à presidência: Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) - Ricardo Stuckert e Charles Vieira/Divulgação

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados em um eventual segundo turno da eleição presidencial, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 7.

Lula e Flávio registram 41% das intenções de voto. É a primeira vez desde março que os candidatos aparecem no mesmo patamar numérico nesse cenário.

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Na rodada anterior da pesquisa, Lula tinha 42% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registrava 41%. A diferença, portanto, deixou de existir dentro da margem de erro do levantamento, que é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

No cenário entre Lula e Flávio, 5% dos entrevistados se declararam indecisos. Outros 13% afirmaram que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

Outros cenários

Flávio Bolsonaro é o adversário de Lula com maior porcentual nas simulações de segundo turno feitas pela Quaest.

O presidente, porém, também aparece em empate técnico com Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante). Contra Caiado, Lula registra 41% das intenções de voto, ante 38% do ex-governador de Goiás. Na simulação com Renan Santos (Missão), o petista tem 42%, enquanto o candidato do Missão aparece com 37%.

Já no cenário contra Romeu Zema (Novo), Lula registra 44% das intenções de voto, contra 33% do governador de Minas Gerais.

A pesquisa foi realizada entre quinta-feira, 3, e domingo, 6 de setembro, com 2.004 entrevistas presenciais a brasileiros de 16 anos ou mais. O nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01720/2026.

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