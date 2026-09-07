Mendonça Filho terá de retirar Raquel Lyra de propaganda eleitoral, determina TRE-PE
"Onde estavam essas pessoas nos momentos difíceis vividos por Raquel Lyra? Eu estava ao seu lado e vou continuar no mesmo lugar", rebateu Mendonça
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Acatando representação dos candidatos ao Senado Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadêlha (PSD), o desembargador Paulo Augusto Freitas, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), determinou, na noite de segunda-feira (7), que o candidato ao Senado pelo PL, Mendonça Filho, remova de sua propaganda eleitoral no rádio e na televisão e das redes sociais imagens e alusões à governadora Raquel Lyra.
O desembargador deu prazo de 24 horas para a retirada e determinou que, em caso de descumprimento, o PL e o candidato sejam multados diariamente em R$ 20 mil.
Segundo a decisão, Mendonça não integra a coligação da governadora e, por isso, está impedido de “utilizar em qualquer meio de propaganda eleitoral, que promova ligação com a governadora”.
Túlio Gadêlha e Eduardo da Fonte integram a coligação Pernambuco de Coração, que tem Raquel Lyra como candidata à reeleição, e acionaram a Justiça Eleitoral para pedir a retirada da propaganda que estabelece vínculo entre Mendonça e a governadora.
Na representação, os dois parlamentares alegam que a peça pode induzir o eleitorado a erro sobre a composição das coligações registradas para a disputa deste ano. Eles sustentam que a associação apresentada na propaganda não corresponde à configuração formal das chapas e, por isso, pedem a intervenção da Justiça Eleitoral para impedir a continuidade da exibição da mensagem.
Após tomar conhecimento da ação, Mendonça afirmou que o pedido para retirar Raquel de sua propaganda é “desespero de quem queria ser candidato a senador de João Campos”. O candidato também reafirmou que continuará apoiando a governadora.
“Não será o desespero de quem até bem pouco tempo estava apoiando João Campos que vai mudar a minha história de amizade e trabalho com Raquel, pelo Agreste e por Pernambuco”, afirmou Mendonça Filho.
Segundo o candidato, a relação com Raquel não será afetada por ações jurídicas movidas por “aliados de última hora” da governadora. “Estamos fazendo uma campanha limpa, bem posicionada e que será vitoriosa. Isso incomoda, principalmente a quem não tem histórico de coerência”, rebateu.
“Onde estavam essas pessoas nos momentos mais difíceis vividos por Raquel Lyra? Eu estava ao seu lado e vou continuar no mesmo lugar”, provocou.
O PL de Mendonça Filho não fechou apoio formal a Raquel. Ainda assim, o candidato tem acompanhado caminhadas e atos com a governadora e manifestado apoio à sua reeleição.