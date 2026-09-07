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Política | Notícia

Mendonça Filho diz não ter visto representação e reafirma confiança na eleição

Candidato ao Senado pelo PL afirma que ainda não teve acesso à representação apresentada ao TRE-PE e garante confiança na vitória nas urnas

Por Larissa Aguiar Publicado em 07/09/2026 às 17:26
Mendonça Filho participa de sabatina na Rádio Jornal
Mendonça Filho participa de sabatina na Rádio Jornal - Junior Souza/JC Imagem

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O candidato ao Senado Mendonça Filho (PL) afirmou que ainda não havia tomado conhecimento da representação apresentada por Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP) ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), que pede a retirada de propaganda associando sua candidatura à da governadora Raquel Lyra (PSD).

“Eu não vi”, declarou Mendonça, ao ser questionado pela reportagem do SJCC, sobre o caso.

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O candidato disse ainda que pretende se manifestar sobre o assunto posteriormente. Mendonça também demonstrou confiança no desempenho eleitoral e na conquista de uma das vagas em disputa no Senado. “Eu não tenho dúvida que nós seremos eleitos, senadores da República”, declarou.

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