Mendonça Filho diz não ter visto representação e reafirma confiança na eleição
Candidato ao Senado pelo PL afirma que ainda não teve acesso à representação apresentada ao TRE-PE e garante confiança na vitória nas urnas
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O candidato ao Senado Mendonça Filho (PL) afirmou que ainda não havia tomado conhecimento da representação apresentada por Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP) ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), que pede a retirada de propaganda associando sua candidatura à da governadora Raquel Lyra (PSD).
“Eu não vi”, declarou Mendonça, ao ser questionado pela reportagem do SJCC, sobre o caso.
O candidato disse ainda que pretende se manifestar sobre o assunto posteriormente. Mendonça também demonstrou confiança no desempenho eleitoral e na conquista de uma das vagas em disputa no Senado. “Eu não tenho dúvida que nós seremos eleitos, senadores da República”, declarou.