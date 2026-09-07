Jornalistas pedem ao TRE proteção ao sigilo de fonte em investigação sobre cartazes contra Raquel Lyra

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Habeas corpus contesta trechos de decisão que determinou entrega de dados sobre foto publicada por portal; pedido de liminar ainda será analisado

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Dois jornalistas citados na investigação sobre os cartazes apócrifos contra a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) recorreram ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) para pedir proteção ao sigilo de fonte jornalística.

Fillipe Vilar Jardim e Rodrigo Santos Ambrósio, do portal Bastidor.PE, apresentaram um habeas corpus preventivo contra parte da decisão que determinou uma série de diligências para esclarecer a origem de uma fotografia de um dos cartazes investigados.

O pedido foi protocolado no sábado (6) e busca suspender medidas que, segundo a defesa, possam levar direta ou indiretamente à identificação de fontes jornalísticas. O pedido de liminar ainda aguarda análise do TRE-PE.

O habeas corpus não pede o encerramento da investigação sobre a fotografia. A defesa questiona especificamente o alcance de determinações que possam obrigar os jornalistas a revelar quem forneceu informações ou materiais ao portal.

“A consequência constitucional é clara: se o jornalista não pode ser compelido a revelar sua fonte, tampouco pode o Estado utilizar mecanismos indiretos de coerção para alcançar exatamente o mesmo resultado”, sustenta a defesa.

Decisão mandou identificar quem enviou fotografia

O recurso contesta parcialmente decisão proferida em 4 de setembro pela juíza eleitoral Anamaria de Farias Borba Lima Silva, do 1º Juízo das Garantias do Núcleo I, no processo que apura os cartazes.

A magistrada havia determinado que o Bastidor.PE e seus administradores apresentassem à Polícia Federal (PF), em até 48 horas, o arquivo digital original de uma fotografia publicada em 30 de agosto, além dos respectivos metadados.

Entre as informações solicitadas pela Justiça estão a identificação de quem produziu, enviou, recebeu, selecionou, editou e publicou a imagem, além do meio pelo qual o arquivo foi recebido, com eventual indicação de conta, endereço eletrônico, número de telefone, perfil ou usuário remetente. Nesse ponto, os jornalistas alegam risco de violação ao sigilo profissional.

Para a defesa, a proteção constitucional não alcança apenas a notícia publicada, mas também o processo de obtenção da informação e a relação entre jornalistas e suas fontes.

Defesa pede proteção também contra medidas futuras

No pedido de liminar, os jornalistas requerem que o TRE impeça medidas destinadas direta ou indiretamente à identificação de suas fontes.

A defesa pede ainda que seja vedado o acesso a comunicações, documentos e arquivos jornalísticos capazes de revelar a identidade de quem forneceu informações ao portal.

O habeas corpus também solicita proteção contra eventual busca e apreensão de celulares, computadores ou outros equipamentos com a finalidade de chegar às fontes jornalísticas.

A decisão contestada, no entanto, não autorizou uma busca e apreensão de equipamentos. A juíza determinou que a Polícia Federal avaliasse se a medida seria necessária e, em caso positivo, apresentasse um novo pedido à Justiça, com identificação das pessoas, endereços, dispositivos e dados que pretenderia alcançar.

Os jornalistas também pedem um salvo-conduto contra eventual prisão ou medida coercitiva decorrente de uma recusa em fornecer informações protegidas pelo sigilo de fonte.

Segundo a defesa, o risco seria irreversível porque, “uma fonte uma vez identificada não poderá ter restabelecido o sigilo perdido”.

Investigação apura origem de foto

As diligências questionadas pelo habeas corpus foram determinadas após um pedido da Frente Popular de Pernambuco, coligação de João Campos (PSB).

A coligação pediu que a Polícia Federal investigasse a origem da fotografia de um cartaz de fundo preto com a frase “ELA MATOU O MARIDO...”, divulgada pelo Bastidor.PE.

A Frente Popular sustentou não haver, até então, prova de que aquele cartaz específico tivesse sido efetivamente confeccionado e afixado em espaço público.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) deu parecer favorável às diligências, e a Justiça determinou que a PF esclareça se o material existiu fisicamente ou se a imagem decorre de montagem, manipulação ou fabricação digital.

Na decisão, a magistrada afirmou haver “elementos concretos” que justificavam a preservação das provas digitais e ordenou, além da entrega do arquivo original, a conservação de registros do portal e de dados relacionados à publicação no Instagram.

A decisão não concluiu que a imagem tenha sido manipulada nem atribuiu responsabilidade aos jornalistas ou ao portal pela produção dos cartazes.