João Campos promete ampliar atendimento a pessoas com deficiência e neurodivergentes em Pernambuco

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Candidato afirma que pretende criar novos centros estaduais, ampliar o apoio às entidades e investir em espaços públicos acessíveis em Pernambuco

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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) participou, na tarde desta segunda-feira (7), do Encontro da Inclusão, realizado no comitê central da Frente Popular, em Casa Forte, no Recife. Acompanhado do candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos), a agenda reuniu representantes de mais de 20 instituições ligadas às pessoas com deficiência e neurodivergentes.

Durante o encontro, o ex-prefeito do Recife criticou a ausência de equipamentos estaduais voltados ao atendimento desse público e prometeu a criação de Centros TEA nas 12 regiões do Estado.

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"O governo do estado não fez um único centro desse. Não tem um centro feito no estado todo. Eu vou fazer pelo nosso tempo e pelo tempo que não fizeram. Em vez de ficar reformando, eu vou fazer do zero", afirmou.

Candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) - Alice Lins/JC

João defendeu que as políticas públicas para pessoas com deficiência sejam tratadas como uma responsabilidade do poder público.

"A gente não está aqui para fazer favor para ninguém. A gente está aqui para fazer o que é justo e o que é digno. O que todas as famílias merecem e não precisam ficar pedindo por isso, não. É uma obrigação nossa e nós vamos fazer", declarou.

Ele também reforçou a ampliação de parques e espaços públicos acessíveis e, ao abordar os desafios que pretende enfrentar caso seja eleito, adotou um tom de responsabilização sobre a futura gestão.



"Não vou botar culpa em ninguém, nem dizendo que não fizeram e por isso está difícil. Agora a responsabilidade vai ser minha de fazer duas vezes mais", alegou.

Campanha pelo estado

Em resposta à reportagem do Jornal do Commercio sobre a intensificação das agendas no interior do estado, João avaliou positivamente o andamento da campanha e destacou a estratégia de ampliar a presença da candidatura nas diferentes regiões de Pernambuco.

Segundo ele, a intenção é percorrer o maior número possível de municípios ao longo do período eleitoral, levando as propostas da Frente Popular para outras áreas do estado.

João também foi questionado sobre o primeiro debate entre os candidatos ao Governo de Pernambuco, marcado para a próxima sexta-feira (11), e afirmou que o encontro será para discutir "quem pode fazer mais".



"A nossa candidatura tem o maior número de propostas, nenhuma candidatura reuniu um plano de governo tão denso, uma escuta tão profunda com a sociedade e que está pronta para poder transformar isso em realidade".

Após a agenda na Região Metropolitana do Recife, iniciada pela manhã com uma carreata em Camaragibe, o candidato encerrou o dia em Carpina, na Mata Norte, para participar de uma caminhada pelas ruas do município.