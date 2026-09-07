João Campos promete ampliar atendimento a pessoas com deficiência e neurodivergentes em Pernambuco
Candidato afirma que pretende criar novos centros estaduais, ampliar o apoio às entidades e investir em espaços públicos acessíveis em Pernambuco
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) participou, na tarde desta segunda-feira (7), do Encontro da Inclusão, realizado no comitê central da Frente Popular, em Casa Forte, no Recife. Acompanhado do candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos), a agenda reuniu representantes de mais de 20 instituições ligadas às pessoas com deficiência e neurodivergentes.
Durante o encontro, o ex-prefeito do Recife criticou a ausência de equipamentos estaduais voltados ao atendimento desse público e prometeu a criação de Centros TEA nas 12 regiões do Estado.
"O governo do estado não fez um único centro desse. Não tem um centro feito no estado todo. Eu vou fazer pelo nosso tempo e pelo tempo que não fizeram. Em vez de ficar reformando, eu vou fazer do zero", afirmou.
João defendeu que as políticas públicas para pessoas com deficiência sejam tratadas como uma responsabilidade do poder público.
"A gente não está aqui para fazer favor para ninguém. A gente está aqui para fazer o que é justo e o que é digno. O que todas as famílias merecem e não precisam ficar pedindo por isso, não. É uma obrigação nossa e nós vamos fazer", declarou.
Ele também reforçou a ampliação de parques e espaços públicos acessíveis e, ao abordar os desafios que pretende enfrentar caso seja eleito, adotou um tom de responsabilização sobre a futura gestão.
"Não vou botar culpa em ninguém, nem dizendo que não fizeram e por isso está difícil. Agora a responsabilidade vai ser minha de fazer duas vezes mais", alegou.
Campanha pelo estado
Em resposta à reportagem do Jornal do Commercio sobre a intensificação das agendas no interior do estado, João avaliou positivamente o andamento da campanha e destacou a estratégia de ampliar a presença da candidatura nas diferentes regiões de Pernambuco.
Segundo ele, a intenção é percorrer o maior número possível de municípios ao longo do período eleitoral, levando as propostas da Frente Popular para outras áreas do estado.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
João também foi questionado sobre o primeiro debate entre os candidatos ao Governo de Pernambuco, marcado para a próxima sexta-feira (11), e afirmou que o encontro será para discutir "quem pode fazer mais".
"A nossa candidatura tem o maior número de propostas, nenhuma candidatura reuniu um plano de governo tão denso, uma escuta tão profunda com a sociedade e que está pronta para poder transformar isso em realidade".
Após a agenda na Região Metropolitana do Recife, iniciada pela manhã com uma carreata em Camaragibe, o candidato encerrou o dia em Carpina, na Mata Norte, para participar de uma caminhada pelas ruas do município.