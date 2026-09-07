Grito dos Excluídos reúne movimentos sociais e políticos em defesa da soberania no 7 de Setembro
Mobilização ocorreu nesta segunda-feira (7) em Pernambuco e teve a presença de lideranças ligadas aos movimentos sociais.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Movimentos sociais, entidades sindicais e lideranças políticas participaram, nesta segunda-feira (7), da 32ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas, mobilização realizada tradicionalmente no Dia da Independência. O ato contou com a presença do candidato ao Governo de Pernambuco Ivan Moraes e levou às ruas pautas como soberania nacional, democracia, justiça social, moradia e defesa da educação e do meio ambiente.
Com o tema permanente “Vida em Primeiro Lugar!” e o lema “Na defesa da Terra, da Paz e da Moradia, erguemos a voz: Mulheres Vivas e Soberania!”, o movimento propôs uma leitura da Independência para além do marco histórico celebrado em 7 de Setembro. A mobilização defende que a soberania brasileira também esteja associada à garantia de direitos e à melhoria das condições de vida da população.
Presente desde a primeira edição do Grito, realizada em 1994, a senadora Teresa Leitão (PT) destacou a trajetória da iniciativa e a aproximação entre a atuação política institucional e os movimentos sociais. Ela lembrou que o movimento surgiu em meio às reações ao avanço das políticas neoliberais e se consolidou como uma mobilização alternativa às celebrações oficiais da Independência.
“Queremos uma independência com justiça social, com soberania”, afirmou Teresa. A senadora também defendeu a articulação entre o Senado e as organizações populares em pautas como democracia, educação e sustentabilidade.
Entre as reivindicações incorporadas à mobilização deste ano está o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho sem redução salarial.
A mobilização ocorre desde 1994 e busca utilizar o 7 de Setembro para colocar em debate desigualdades sociais, participação popular e o conceito de independência sob a perspectiva dos direitos da população.