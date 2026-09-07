Ato da direita no Recife pede impeachment de Moraes e defende André Mendonça

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Protesto reuniu candidatos e apoiadores na Avenida Boa Viagem em defesa de Bolsonaro e com críticas ao STF e ao governo Lula

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A direita pernambucana se reuniu, nesta segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil, na Avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife, para a “Caminhada pela Liberdade”.

O ato teve como principais bandeiras críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com pedidos de impeachment, além de manifestações contra o governo do presidente Lula (PT) e de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

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O evento também teve manifestações de solidariedade ao ministro do STF André Mendonça, citado positivamente pelos participantes em meio às críticas direcionadas a Moraes.

Durante o ato, o candidato ao Senado Federal Mendonça Filho (PL) reforçou as críticas ao Supremo e defendeu uma atuação mais firme do Senado diante de decisões da Corte.

“Eu não vou arregar para nenhum ministro do Supremo. Vou cumprir a minha missão. E se tiver, como eu tenho certeza que tem, necessidade de botar para fora ministro do Supremo, a gente bota. Bota mesmo. Eles estão acima do povo? Eles estão acima da Constituição? Não. Eles têm que respeitar o povo brasileiro. E é isso que eu defendo”, disse.

Entre os demais políticos presentes estavam os candidatos Eduardo Moura (NOVO), Thiago Medina (PL), Tecio Teles (NOVO), Clarissa Tércio (PP), Pastor Eurico (PSDB), Renato Antunes (NOVO), Gilson Machado Filho (PODEMOS), Gilson Machado Neto (PODEMOS) e Joel da Harpa (PP).

Durante os discursos, o cenário político de Pernambuco também entrou em pauta, com críticas à candidatura de João Campos (PSB) ao Governo de Pernambuco e manifestações de apoio à governadora Raquel Lyra (PSD).

A manifestação, marcada para as 14h, teve como ponto de concentração a Padaria Boa Viagem e ocorreu de forma tranquila. Durante o ato, foram exibidos cartazes com frases como “Fora Moraes”, “Anistia para os condenados do 8 de janeiro” e “Fora Lula”. Bandeiras do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos também marcaram a paisagem, além de um boneco inflável do presidente dos EUA, Donald Trump. Jingles de Jair Bolsonaro foram tocados ao longo da mobilização.

Boneco inflável do presidente dos EUA, Donald Trump durante ato 'Caminhada pela Liberdade', neste 7 de setembro. - Mariana de Sousa/JC

Entre o verde e amarelo predominante nas roupas e bandeiras, a manifestação também contou com uma saudação em áudio do candidato a vice-presidente da chapa de Flávio Bolsonaro, Alfredo Gaspar (PL) enviada aos apoiadores.

Mendonça defende voto da direita

Mendonça aproveitou o ato para pedir unidade do eleitorado de direita em torno de sua candidatura. O deputado federal afirmou que decidiu entrar na disputa para garantir uma representação do campo político no Senado e criticou adversários que, segundo ele, não assumem uma posição clara.

“Será que eu vou deixar Pernambuco órfão? Será que eu vou deixar a direita pernambucana sem voz, sem representação política? Aí a minha consciência falou mais alto, a minha consciência, a minha alma e o meu coração. A decisão foi tomada. Estou aqui hoje diante de vocês para dizer: a direita tem senador, e é Mendonça”, discursou.

Mendonça voltou a defender o afastamento de ministros do STF e afirmou que a Corte não estaria acima da Constituição.

“Por que é que não se cassa mandato de ministro do Supremo? Eles estão acima do povo? Eles estão acima da Constituição? Não. Eles têm que respeitar o povo brasileiro”, falou ao público que acompanhava o evento.

Flávio Bolsonaro em Pernambuco

Mendonça também convocou os apoiadores para a visita de Flávio Bolsonaro a Pernambuco, marcada para o dia 16. Segundo Mendonça, o senador e candidato à Presidência deverá passar por Santa Cruz do Capibaribe e pelo Recife.

“Quero convocar Recife e Pernambuco para recepcionarmos o nosso futuro presidente da República, Flávio Bolsonaro. Ele virá a Pernambuco, irá a Santa Cruz e virá ao Recife. Vamos fazer uma festa maior do que essa para mostrar que o Nordeste está virando o jogo, que a direita em Pernambuco está mais forte e que o povo de Pernambuco não entra mais nessa onda do PT, que já enganou por muito tempo, mas não vai enganar por todo o tempo”, disse.

Ato 'Caminhada pela Liberdade' promovida pela direita pernambucana neste 7 de setembro. - Mariana de Sousa/JC

Clarissa Tércio pede “Fora Moraes”

A deputada federal Clarissa Tércio também discursou durante a manifestação e destacou a presença de apoiadores nas ruas para pedir o afastamento de Alexandre de Moraes.

“Um cidadão de bem sair da sua casa no dia 7 de setembro, no feriado, para ir para a rua pedir ‘Fora Moraes’ é porque a situação já extrapolou todos os limites. A gente veio aqui com um sentimento de indignação, pedindo a Deus justiça. E justiça pelo nosso Brasil, pelo futuro dos nossos filhos”, afirmou.

A deputada também defendeu a união da direita para as eleições de 2026 e pediu que os apoiadores não se deixem levar, segundo ela, por discursos que considera enganosos.

“Estamos aqui pedindo justiça, pedindo a liberdade do nosso presidente Bolsonaro. Estamos chegando a uma data importantíssima, que vai decidir o futuro do nosso Brasil, e nós não podemos nos deixar levar por falsos discursos. Também não podemos nos deixar levar pela emoção. Nós precisamos nos unir”, declarou.