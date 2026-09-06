fechar
Política | Notícia

Zema falará contra Alexandre de Moraes no 7 de setembro

Zema e outros candidatos vêm defendendo a saída do ministro da Corte após a reveleção de novos diálogos entre o magistrado e Vorcaro.

Por Estadão Conteúdo Publicado em 06/09/2026 às 16:10
O presidenciável Romeu Zema
O presidenciável Romeu Zema - WAGNER ORIGENES/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) fará um ato na Avenida Paulista nesta segunda-feira, 7, em alusão ao Dia da Independência e contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Zema e outros candidatos vêm defendendo a saída do ministro da Corte após a reveleção, pelo Estadão, de novos diálogos entre o magistrado e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

A manifestação está prevista para começar às 9h20. Em seguida, Zema concederá entrevista coletiva à imprensa e caminhará pela Avenida Paulista em direção ao Museu de Arte de São Paulo (Masp).

 

Leia também

TSE: Kássio Nunes autoriza pronunciamento de Lula neste domingo sobre o 7 de setembro
7 DE SETEMBRO

TSE: Kássio Nunes autoriza pronunciamento de Lula neste domingo sobre o 7 de setembro
Alexandre de Moraes é 'laranja podre' dentro do STF, diz Flávio Bolsonaro
DECLARAÇÕES

Alexandre de Moraes é 'laranja podre' dentro do STF, diz Flávio Bolsonaro

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.