Zema falará contra Alexandre de Moraes no 7 de setembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Zema e outros candidatos vêm defendendo a saída do ministro da Corte após a reveleção de novos diálogos entre o magistrado e Vorcaro.

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O candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) fará um ato na Avenida Paulista nesta segunda-feira, 7, em alusão ao Dia da Independência e contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Zema e outros candidatos vêm defendendo a saída do ministro da Corte após a reveleção, pelo Estadão, de novos diálogos entre o magistrado e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

A manifestação está prevista para começar às 9h20. Em seguida, Zema concederá entrevista coletiva à imprensa e caminhará pela Avenida Paulista em direção ao Museu de Arte de São Paulo (Masp).



