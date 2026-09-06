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Política | Notícia

'Voto definirá se teremos um Brasil que se apequena para outros países', diz Lula

Declarações são em referência ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre o Brasil e à disputa comercial aberta pelo governo norte-americano

Por Estadão Conteúdo Publicado em 06/09/2026 às 14:03
O presidente da Rep&uacute;blica, Luiz In&aacute;cio Lula da Silva
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva - Ricardo Stuckert.

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Neste domingo (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a relacionar, em uma publicação na rede social X, as eleições presidenciais com a soberania nacional.

"Amanhã é dia 7 de setembro, Independência do Brasil. Um dia fundamental para a gente lembrar que esse ano o seu voto define se teremos um Brasil que se levanta para proteger a nação ou um país que se apequena para outros países", escreveu Lula na rede social.

A publicação do presidente foi acompanhada de um vídeo da sua propaganda eleitoral. "Este ano você vai escolher entre dois lados", diz o narrador no vídeo.

Na sequência, o vídeo alternava imagens do candidato à Presidência pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, afirmando que a "tarifa vai chegar para o Brasil" e que "não estamos em condições de exigir nada do governo Trump" e pedindo "Deus abençoe a América", além de falas do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro sugerindo que o Brasil leve o Pix para mesa de negociação com os Estados Unidos.

As declarações são em referência ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre o Brasil e à disputa comercial aberta pelo governo norte-americano.

No vídeo, as imagens são alternadas com falas de Lula, afirmando que "são traidores da Pátria", "o Pix é do Brasil, é público e gratuito", "ninguém tem que ter medo de nada" e "a gente não vai abaixar a cabeça". "Que Brasil você quer? Um país que se apequena para outros países ou um país que se levanta para defender a nação?", questiona o locutor.

Lula fará um pronunciamento na noite deste domingo em cadeia nacional de rádio e TV sobre o 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil. O discurso terá 3 minutos e 43 segundos. Como revelou o Broadcast Político, Lula enviará recado aos Estados Unidos, citando a a defesa dos minerais críticos, a descoberta de petróleo na Margem Equatorial e fará uma defesa do livre comércio, dizendo que nenhum país pode tutelar o Brasil sobre com quem pode vender ou comprar.

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