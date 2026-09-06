'Voto definirá se teremos um Brasil que se apequena para outros países', diz Lula

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Declarações são em referência ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre o Brasil e à disputa comercial aberta pelo governo norte-americano

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Neste domingo (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a relacionar, em uma publicação na rede social X, as eleições presidenciais com a soberania nacional.

"Amanhã é dia 7 de setembro, Independência do Brasil. Um dia fundamental para a gente lembrar que esse ano o seu voto define se teremos um Brasil que se levanta para proteger a nação ou um país que se apequena para outros países", escreveu Lula na rede social.

A publicação do presidente foi acompanhada de um vídeo da sua propaganda eleitoral. "Este ano você vai escolher entre dois lados", diz o narrador no vídeo.

Na sequência, o vídeo alternava imagens do candidato à Presidência pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, afirmando que a "tarifa vai chegar para o Brasil" e que "não estamos em condições de exigir nada do governo Trump" e pedindo "Deus abençoe a América", além de falas do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro sugerindo que o Brasil leve o Pix para mesa de negociação com os Estados Unidos.

As declarações são em referência ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre o Brasil e à disputa comercial aberta pelo governo norte-americano.

No vídeo, as imagens são alternadas com falas de Lula, afirmando que "são traidores da Pátria", "o Pix é do Brasil, é público e gratuito", "ninguém tem que ter medo de nada" e "a gente não vai abaixar a cabeça". "Que Brasil você quer? Um país que se apequena para outros países ou um país que se levanta para defender a nação?", questiona o locutor.

Lula fará um pronunciamento na noite deste domingo em cadeia nacional de rádio e TV sobre o 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil. O discurso terá 3 minutos e 43 segundos. Como revelou o Broadcast Político, Lula enviará recado aos Estados Unidos, citando a a defesa dos minerais críticos, a descoberta de petróleo na Margem Equatorial e fará uma defesa do livre comércio, dizendo que nenhum país pode tutelar o Brasil sobre com quem pode vender ou comprar.