"Tem gente que chega aqui prometendo pra frente o que não fez", diz Raquel em ato de campanha
Governadora e candidata à reeleição participa de caminhadas no Cabo de Santo Agostinho, São José da Coroa Grande, Barreiros e Escada
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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) reservou o domingo (06) para as agendas de campanha em municípios da Mata Sul de Pernambuco e na Região Metropolitana do Recife. A programação começou no Cabo de Santo Agostinho, no qual participou de uma caminhada pelas ruas de Ponte dos Carvalhos.
Durante o ato, Raquel destacou ações do governo estadual na região: "Estamos fazendo a PE-060 e, em breve, faremos a PE-028. Também tem mais segurança, com a construção do novo Batalhão da Polícia Militar".
Ela ainda criticou os adversários no discurso: "Estamos vivendo o melhor ano da segurança, mas queremos mais para o Cabo de Santo Agostinho e para o povo pernambucano. Nós vamos levar pra rua amor e trabalho. Tem gente que chega aqui prometendo pra frente o que não fez. O futuro é agora".
Na sequência, a candidata esteve em São José da Coroa Grande, na Mata Sul, para um panfletaço. Durante a agenda, Raquel defendeu investimentos em infraestrutura e serviços públicos na região.
"Bora continuar crescendo, olhando para o nosso litoral, olhando com generosidade pras pessoas que vivem aqui e praquelas que vêm pra cá pra visitar, que o lugar só é bom pra visitar quando ele é bom pra viver", declarou.
Ela ainda ressaltou o que pretende fazer pelo estado: "Por isso mais água, mais tratamento de esgoto, mais estrada garantida, mais creches, escola técnica sendo construída, mais universidade pública gratuita, de qualidade, pra gente fazer Pernambuco crescer sem deixar ninguém pra trás".
No período da tarde, seguiu para Barreiros, também na Mata Sul, e realizou uma caminhada ao lado do prefeito Carlinhos da Pedreira (PP). A última parada ocorreu em Escada, na Zona da Mata Sul, em outra caminhada com integrantes da chapa e apoiadores.
Ao longo do dia, Raquel Lyra esteve acompanhada pelos candidatos ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), além de candidatos a deputado federal e estadual e lideranças políticas locais. A vice-governadora e candidata a vice na chapa, Priscila Krause (PSD), não participou das agendas deste domingo por estar cumprindo outros compromissos.