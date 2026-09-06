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Política | Notícia

Senado não pode se omitir diante dos fatos que envolvem STF, diz Tereza Cristina

Tereza Cristina afirma que o Senado deve investigar suspeitas envolvendo o STF e cobra independência, transparência e respeito à Constituição

Por Estadão Conteúdo Publicado em 06/09/2026 às 14:44
Tereza Cristina
Tereza Cristina - WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

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A líder do PP no Senado, senadora Tereza Cristina (PP-MS), defendeu que o Senado não se omita diante do fatos que envolvem o Supremo Tribunal Federal. "O Senado Federal tem responsabilidades constitucionais e não pode se omitir. A ampla defesa deve ser garantida a todos, mas não podemos ignorar suspeitas gravíssimas. Temos de buscar a verdade. Sempre com independência, transparência e respeito à Constituição", escreveu a senadora em publicação no Instagram.

Sem mencionar diretamente as revelações da última semana em que a Polícia Federal (PF) mostrou diálogos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro com o ministro do STF Alexandre de Moraes, Tereza Cristina disse que a população está "estarrecida".

"A população brasileira está estarrecida com os fatos que envolvem hoje o STF. E com razão. A sociedade não pode perder a confiança nas nossas instituições. Nenhuma autoridade está acima da lei", continuou a senadora que também é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária no Senado.

Após a revelação da PF, senadores protocolaram novos pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes e pressionam a presidência da Casa pela abertura dos processos. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), há 109 solicitações no Congresso de impeachment dos dez ministros do Supremo Tribunal Federal. O Senado tem a competência constitucional de processar e julgar ministros do STF por crimes de responsabilidade.

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