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Política | Notícia

Renan Santos convoca ato contra STF em São Paulo nesta segunda-feira

Candidato do Missão afirma que população deve ir às ruas para cobrar esclarecimentos sobre o caso e critica adversário Flávio Bolsonaro

Por Estadão Conteúdo Publicado em 06/09/2026 às 15:56
Candidato do Missão à presidência da República, Renan Santos
Candidato do Missão à presidência da República, Renan Santos - LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

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O candidato à presidência da República pelo Missão, Renan Santos, convocou um ato contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes. A manifestação será realizada nesta segunda-feira, 7, às 11h, no Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo.

Santos se pronunciou sobre o suposto envolvimento de Moraes no caso do Banco Master neste sábado, 5, em vídeo no Instagram. "O Brasil precisa sair às ruas para que tudo venha à tona sobre esse caso, que seja disponibilizado para a imprensa as conversas do senhor Daniel Vorcaro com todas as autoridades da República. Que todo mundo que recebeu dinheiro do Daniel Vorcaro seja exposto e que a população saiba que a Justiça vai julgá-los", disse.

Na mesma postagem, Santos negou que irá participar de qualquer ato sendo promovido pelo seu adversário Flávio Bolsonaro (PL). "Flávio está envolvido no escândalo do Banco Master. Ele e a família dele receberam dezenas de milhões de reais do Daniel Vorcaro, igualzinho o Alexandre de Moraes", afirmou.

O clima de tensão na Corte se intensificou após a revelação de mensagens trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que mostraram que ambos conversaram sobre detalhes sensíveis da Operação Compliance Zero dias antes da prisão do banqueiro.

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