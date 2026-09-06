Renan Santos convoca ato contra STF em São Paulo nesta segunda-feira

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Candidato do Missão afirma que população deve ir às ruas para cobrar esclarecimentos sobre o caso e critica adversário Flávio Bolsonaro

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O candidato à presidência da República pelo Missão, Renan Santos, convocou um ato contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes. A manifestação será realizada nesta segunda-feira, 7, às 11h, no Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo.

Santos se pronunciou sobre o suposto envolvimento de Moraes no caso do Banco Master neste sábado, 5, em vídeo no Instagram. "O Brasil precisa sair às ruas para que tudo venha à tona sobre esse caso, que seja disponibilizado para a imprensa as conversas do senhor Daniel Vorcaro com todas as autoridades da República. Que todo mundo que recebeu dinheiro do Daniel Vorcaro seja exposto e que a população saiba que a Justiça vai julgá-los", disse.

Na mesma postagem, Santos negou que irá participar de qualquer ato sendo promovido pelo seu adversário Flávio Bolsonaro (PL). "Flávio está envolvido no escândalo do Banco Master. Ele e a família dele receberam dezenas de milhões de reais do Daniel Vorcaro, igualzinho o Alexandre de Moraes", afirmou.

O clima de tensão na Corte se intensificou após a revelação de mensagens trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que mostraram que ambos conversaram sobre detalhes sensíveis da Operação Compliance Zero dias antes da prisão do banqueiro.