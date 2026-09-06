João Campos cumpre agenda de campanha no Agreste de Pernambuco
Candidato ao Governo de Pernambuco pelo PSB participou da Romaria de Frei Damião, de carreata em Gravatá e de atos políticos em Lajedo
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O candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) cumpriu mais um dia de agenda de campanha pelo Estado neste domingo (06). Com compromissos concentrados no Agreste, ele iniciou a programação em São Joaquim do Monte, onde participou da 33ª Romaria do Venerável Frei Damião.
Ao lado da família e de lideranças políticas, João caminhou pelas ruas do município até o Cruzeiro de Frei Damião, um dos principais pontos de devoção da cidade. Durante a passagem pelo município, o ex-prefeito do Recife destacou a importância da celebração religiosa para os fiéis.
"A gente está aqui em São Joaquim do Monte, podendo participar desse momento importante, de muita fé. Frei Damião tem uma história super bonita. Nasceu na Itália, veio para cá e teve um papel social e religioso de grande destaque. Há uma devoção de destaque por tudo que ele fez", afirmou.
Na sequência, João Campos participou de uma carreata pelas ruas de Gravatá, também no Agreste, ao lado de candidatos e lideranças políticas. Durante o ato, falou sobre a relação da própria família com a cidade e apresentou propostas para o local.
"Assim como meu pai foi amigo do povo de Gravatá e fez muito por essa terra, eu também quero cuidar do povo daqui. Nós vamos botar para funcionar a saúde de Gravatá para cuidar do povo", disse.
O candidato também mencionou a proposta de isenção do IPVA para motocicletas de uso rural de até 180 cilindradas.
"Aos amigos que estão de moto aí, já podem ir se preparando que, ano que vem, o IPVA vai ser zero", voltou a destacar.
A agenda finalizou em Lajedo, também no Agreste pernambucano, onde João participou de um encontro com o ex-prefeito Antônio João Dourado e, posteriormente, de um ato político com o prefeito Erivaldo Chagas. Os compromissos reuniram candidatos e lideranças locais que integram a campanha.
Nos atos, o candidato esteve acompanhado da candidata ao Senado Marília Arraes (PDT), do senador e candidato à reeleição Humberto Costa (PT) e o candidato a vice-governador, Carlos Costa (Republicanos).