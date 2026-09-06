Flávio Bolsonaro relembra facada no pai e diz que data ainda é muito marcante

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Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente e candidato à Presidência pelo PL, afirmou que a data permanece como um marco para a família

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Oito anos após a facada sofrida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha eleitoral de 2018, alguns de seus filhos relembraram o episódio nas redes sociais neste domingo, 6. Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente e candidato à Presidência pelo PL, afirmou que a data permanece como um marco para a família. "Foi um dia muito difícil", disse.

Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, Flávio Bolsonado afirmou que a agressão ocorrida em Juiz de Fora (MG), em 6 de setembro de 2018, foi "um dia muito marcante para toda a minha família". Ele relembrou os momentos vividos no hospital após o ataque e disse que, no dia seguinte à facada, não teve oportunidade de participar das manifestações de 7 de Setembro.

"Hoje faz 8 anos da facada do meu pai, que aconteceu lá em Juiz de Fora, no dia 6 de setembro de 2018. Foi um dia muito difícil", afirmou. O presidenciável também mostrou a camisa que usava em homenagem ao pai e disse que era semelhante à vestida por Bolsonaro quando ele foi atingido.

Ao recordar o período, Flávio Bolsonaro relacionou o episódio à defesa da liberdade e da Independência do País. "No 7 de setembro de 2018, um dia depois de o meu pai tomar a facada, eu estava dentro do hospital. Eu não tive nenhuma oportunidade de ir para a rua, de defender a independência do meu Brasil, de defender a liberdade do nosso País", afirmou.

Na transmissão, o senador também pediu a participação de apoiadores nas manifestações previstas para 7 de setembro. Segundo ele, o ato em São Paulo está previsto para começar às 15 horas, na Avenida Paulista. Flávio Bolsonaro afirmou ainda que estará em Juiz de Fora no dia 9 de setembro, ao lado de aliados e candidatos do PL.

O candidato à Presidência também relatou que recebe pedidos de pessoas para enviar abraços a Bolsonaro e disse esperar reencontrá-lo. "Muita gente que pede para, manda um abraço no seu pai, ou dar um beijo no seu pai por mim", relatou. Em seguida, disse: "Assim que eu puder reencontrá-lo, pode ter certeza que eu vou dar esse abraço".

Carlos Bolsonaro, candidato ao Senado por Santa Catarina e filho do ex-presidente, também publicou em suas redes sociais um vídeo sobre o episódio. "6 de setembro ainda dói. Para muita gente, é apenas mais uma data no calendário. Para mim e para minha família, nunca mais foi", disse na publicação.

"Mesmo assim, ele nunca parou. Durante esses oito anos, eu ainda vi o meu pai ser perseguido. Processo atrás de processo. Acusação atrás de acusação. Uma perseguição que tirou dele o direito de concorrer às eleições", continuou.

A facada ocorreu em 6 de setembro de 2018, quando o ex-presidente Bolsonaro participava de um ato de campanha eleitoral em Juiz de Fora. Adélio Bispo de Oliveira foi preso como autor do ataque e posteriormente considerado inimputável pela Justiça.