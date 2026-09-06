Candidatos ao Senado intensificam agendas de campanha em Pernambuco

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Os cinco principais candidatos ao Senado por Pernambuco participaram de caminhadas, carreatas e atos políticos em diferentes regiões do Estado

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Os candidatos ao Senado por Pernambuco aproveitaram o domingo (6) para intensificar as agendas de campanha em diferentes regiões do Estado. As atividades incluíram caminhadas, carreatas, panfletagens, encontros políticos e participação em eventos tradicionais, com compromissos concentrados no Agreste, na Região Metropolitana do Recife e nas Zonas da Mata Sul e Norte.

Entre os candidatos que estiveram nas ruas estão Eduardo da Fonte (PP), Túlio Gadêlha (PSD), Humberto Costa (PT), Marília Arraes (PDT) e Mendonça Filho (PL). As agendas foram marcadas pela presença de lideranças políticas locais, contato com moradores e participação em atos ao lado de candidatos ao Governo de Pernambuco.

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Eduardo da Fonte

O candidato ao Senado Eduardo da Fonte (PP) participou de agendas de campanha no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, e em São José da Coroa Grande, na Mata Sul de Pernambuco.

A programação também incluiu caminhadas em Barreiros, também na Mata Sul, e Escada, na Zona da Mata Sul. As atividades tiveram a participação da governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD), além de outras lideranças políticas e candidatos.

"Quero levar essa parceria para o Senado e continuar trabalhando para transformar as necessidades da população em investimentos, saúde e ações que façam diferença na vida das pessoas", disse sobre a chapa.

Túlio Gadêlha

O candidato ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) também acompanhou a governadora em uma série de agendas pela Zona da Mata e Região Metropolitana de Pernambuco. Pela manhã, participou de uma caminhada no Cabo de Santo Agostinho e, à tarde, esteve em um panfletaço em São José da Coroa Grande.

Na sequência, Túlio acompanhou Raquel em uma caminhada por Barreiros, na Mata Sul, e encerrou a agenda em Escada. As atividades reuniram candidatos, lideranças políticas e apoiadores da campanha de Raquel Lyra nos municípios.

"Quem percorre, aqui, a Região Metropolitana e a Mata Sul percebe que Pernambuco está mudando de verdade. Quero estar no Senado ao lado de Raquel para ajudar Pernambuco a trazer mais investimentos, acelerar obras e garantir que essas conquistas cheguem cada vez mais longe", reforçou.

Humberto Costa

O senador e candidato à reeleição Humberto Costa (PT) passou o domingo municípios do Agreste pernambucano, onde defendeu a ampliação da Farmácia Popular.

"Eu conheço a realidade de quem vive no interior. A nova etapa da Farmácia Popular vai encurtar essa distância. Vai levar cuidado, prevenção e dignidade para quem mais precisa", afirmou.

Em Gravatá, Humberto participou de uma caminhada pela feira e de uma miniccarreata. A agenda também incluiu um encontro com o ex-prefeito Antônio João Dourado e um ato político com o prefeito Erivaldo Chagas, em Lajedo.

Marília Arraes

A candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) passou o dia no Agreste de Pernambuco. Em São Joaquim do Monte, esteve na 33ª Romaria do Venerável Frei Damião, ao lado do candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), e de outras lideranças políticas.

Em seguida, esteve na carreata realizada em Gravatá, que percorreu as ruas do município. Marília também participou de um ato político com o prefeito Erivaldo Chagas, em Lajedo.

"Cada município tem sua vocação e seus desafios, mas todos precisam de uma representação forte em Brasília. Quero ser essa voz no Senado, trabalhando ao lado do presidente Lula para trazer investimentos, gerar oportunidades e fazer o desenvolvimento chegar cada vez mais ao interior", ressaltou.

Mendonça Filho

O candidato ao Senado Mendonça Filho (PL) iniciou a agenda pela feira de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, conversando com comerciantes e moradores da região.

"A gente tem que facilitar a vida de quem produz e de quem trabalha no Brasil, para gerar prosperidade, riqueza e bem estar para todos", destacou.

Em seguida, participou de uma carreata no Ibura, na Zona Sul do Recife. À tarde, Mendonça Filho seguiu para Timbaúba, na Mata Norte de Pernambuco, onde realizou outra carreata pelas ruas do município.