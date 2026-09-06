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Política | Notícia

Caiado diz que STF vive "momento delicado" e precisa "dar satisfação à população"

Em entrevista à Record, candidato do PSD defende que ministros do STF respondam à população e cobra avanço das investigações sobre o Banco Master

Por Estadão Conteúdo Publicado em 06/09/2026 às 17:46
Entrevista com Ronaldo Caiado vai ao ar neste domingo (6), a partir das 20h30, no programa Domingo Espetacular, da Record
Entrevista com Ronaldo Caiado vai ao ar neste domingo (6), a partir das 20h30, no programa Domingo Espetacular, da Record - Gabriel Pinheiro/CNI

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O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) atravessa um "momento delicado" e que a Corte "precisa dar uma satisfação à população", em entrevista à Record que vai ao ar neste domingo (6), no programa Domingo Espetacular, a partir das 20h30.

Caiado disse que, como presidente, cobraria a mesma postura de qualquer chefe de poder diante de situações semelhantes às que hoje afetam o Supremo. Ele defendeu que a resposta seja "tomada imediatamente" quando a autoridade moral de uma instituição é colocada em xeque. "O problema todo é quando você quebra a autoridade moral. É quando você faz com que a população não acredite nos poderes constituídos", afirmou.

O candidato relacionou a estabilidade democrática ao respeito às regras e à "liturgia do cargo". "A diferença entre a democracia e a barbárie é que a democracia tem regras", disse, acrescentando que o envolvimento em escândalos "descredencia" o ocupante de um cargo público a exercer sua função.

Sobre o Judiciário, Caiado afirmou acreditar que o Supremo vive hoje esse momento de fragilidade institucional. "Precisa dar uma satisfação à população", declarou, defendendo que eventuais defesas de ministros da Corte sejam feitas fora do próprio tribunal e que Senado Federal e Justiça Comum sigam avançando nas investigações relacionadas à crise do Banco Master.

 

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