Raquel diz que "Pernambuco voltou" em caminhada no Agreste

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Governadora aposta em obras e parceria com Lula para reforçar discurso de continuidade durante ato em Garanhuns.

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Em campanha pela reeleição, a governadora Raquel Lyra (PSD) levou, neste sábado (5), para as ruas de Garanhuns, no Agreste, o discurso de que seu governo recolocou Pernambuco no caminho do desenvolvimento e que precisa de mais tempo para concluir obras iniciadas na atual gestão. Ao lado da vice-governadora Priscila Krause (PSD) e dos candidatos ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), Raquel participou de uma caminhada que reuniu aliados, prefeitos, parlamentares e apoiadores.

A governadora associou a defesa da reeleição a uma série de investimentos em Garanhuns e na região. Entre as obras citadas estão os hospitais Mestre Dominguinhos e da Mulher, a construção de novas creches, a ampliação da oferta de água e intervenções rodoviárias. “A gente acredita na potência do nosso Estado, na força da união sem querer separar ninguém, Pernambuco voltou”.

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O Hospital Mestre Dominguinhos, um dos principais símbolos apresentados por Raquel no município, recebeu R$ 125,8 milhões em recursos para a construção, além de uma previsão de R$ 39,6 milhões para a aquisição de equipamentos. A unidade ainda não foi entregue, assim como outras obras mencionadas pela governadora, que devem funcionar como vitrines da gestão durante a disputa eleitoral.

A estratégia de Raquel em Garanhuns também passou pela tentativa de apresentar as obras federais no Estado como resultado de uma articulação entre os governos estadual e federal. Ao mencionar a parceria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a governadora reivindicou para si parte do protagonismo na viabilização dos investimentos. “A maternidade de Garanhuns é uma parceria com o governo federal, mas foi mainha que foi buscar o dinheiro lá”, disse.

A fala ocorre em um cenário no qual a relação com Lula é um dos pontos de disputa entre os grupos que devem protagonizar a eleição estadual. Ao citar a maternidade, a duplicação da BR-423 e a retomada das obras da Transnordestina, Raquel procurou combinar a defesa de sua gestão com a aproximação institucional com o governo federal, evitando transformar a campanha em uma disputa de campos políticos nacionais.