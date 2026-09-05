João Campos promete "governador amigo" e aposta em obras e qualificação no Agreste

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Candidato ao Governo de Pernambuco percorreu feiras de Lagoa dos Gatos e Vertentes e fez mini carreata ao lado de aliados.

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Em mais um movimento de aproximação com o eleitorado do interior, o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) percorreu, neste sábado (5), as feiras livres de Lagoa dos Gatos e Vertentes, no Agreste, e fez uma mini carreata pelas ruas do segundo município.

Ao lado de aliados e lideranças locais, o ex-prefeito do Recife apresentou propostas voltadas ao abastecimento de água, infraestrutura, educação profissional e fortalecimento do polo de confecções, além de reforçar a vinculação de sua candidatura ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Em Lagoa dos Gatos, o candidato aproveitou a passagem pelo município para defender uma maior presença do Estado no interior e apresentou como referência a gestão que comandou na capital pernambucana. A promessa é reproduzir, em escala estadual, ações implementadas no Recife.

“A partir do ano que vem, vocês vão ter um governador amigo, aliado, que vai fazer o mesmo por essa terra, o povo vai ser bem cuidado, como eu fiz no Recife. Chegou a hora de fazer em Pernambuco”, afirmou.

A agenda também serviu para João destacar uma das propostas que pretende levar ao eleitorado de motociclistas. Diante da presença de motos na feira, o candidato voltou a defender a isenção do IPVA para veículos de até 180 cilindradas.

De Lagoa dos Gatos, João seguiu para Vertentes, onde, além da visita à feira, participou de uma mini carreata. No município, o candidato colocou o polo de confecções entre os setores que, segundo ele, terão atenção em um eventual governo.

A estratégia combina investimentos em infraestrutura com parcerias e capacitação profissional, em uma região cuja atividade econômica tem forte relação com a cadeia têxtil.

Segundo João, a infraestrutura também será prioridade para melhorar a logística da região. “Vamos realizar também um grande investimento em infraestrutura que ajudará muito na logística”, acrescentou.

Também participaram das duas agendas o candidato a vice-governador, Carlos Costa, o senador Humberto Costa, que disputa a reeleição, e a candidata ao Senado Marília Arraes.