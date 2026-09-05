João Campos e Raquel Lyra não participam da Marcha para Jesus neste sábado no Recife

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Os dois políticos concentram as agendas do dia em compromissos no interior do Estado, a exemplo do que fizeram na semana passada

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Os candidatos ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD), que disputa a reeleição, não participam neste sábado (5) da 28ª Marcha para Jesus, no Recife. Os dois políticos concentram as agendas do dia em compromissos no interior do Estado, a exemplo do que fizeram na semana passada.

A Marcha para Jesus terá concentração a partir das 14h, na Avenida Boa Viagem, nas proximidades do Edifício Castelinho. A caminhada seguirá pela orla até o Parque Dona Lindu, onde será realizada a programação de encerramento. Segundo a organização, a expectativa é reunir cerca de 60 mil pessoas.

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O evento contará com trios elétricos, apresentações musicais e atividades religiosas. Entre as atrações anunciadas estão Fernanda Brum, Renascer Praise, Victin, Salomão do Reggae, entre outros.

A Marcha para Jesus reúne, tradicionalmente, lideranças políticas e figuras públicas em Pernambuco, especialmente representantes do campo da direita, em um evento que também é acompanhado por políticos interessados em dialogar com o eleitorado evangélico.

Agendas no interior

João Campos começa o roteiro deste sábado em Toritama. Às 13h40, o candidato participa da inauguração do comitê da candidata a deputada estadual Helloysa Ferreira. Às 17h, está prevista a inauguração do comitê do candidato a deputado federal Zé Guri.

Às 19h40, João Campos segue para Correntes, onde participa de um comício. A agenda do candidato, portanto, será concentrada em compromissos de campanha no Agreste do Estado.

Raquel Lyra também tem uma agenda voltada ao interior. Participa de uma caminhada em Garanhuns nesta manhã. Às 14h, estará em Quipapá para um encontro político. Às 18h, a candidata participa de uma caminhada em Feira Nova e, às 19h, encerra a programação do dia com outra caminhada, desta vez em Limoeiro.



