Defesa de Lulinha diz que 'direcionamento' de Mendonça deve gerar arquivamento

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Relatórios foram divulgados pelo ministro Alexandre de Moraes e usados para incluir Mendonça no inquérito das Fake News

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A defesa de Fábio Luís Lula da Silva, filho mais velho do presidente Lula, afirmou em nota divulgada na noite de sexta-feira, 4, que o relatório de inteligência da Polícia Federal que cita direcionamento na atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e da própria PF corroboram as suspeitas de irregularidades apontadas anteriormente pela defesa e devem resultar no arquivamento das investigações contra Lulinha.

"Essa contaminação já era objeto de questionamento pela defesa e foi agora corroborada pelos relatórios de inteligência da Polícia Federal publicizados, contendo apontamentos sobre ilegitimidade, limites e direcionamento de inquéritos, registrados pela própria estrutura investigativa", afirmou em nota o advogado Guilherme Suguimori.

Os relatórios foram divulgados pelo ministro Alexandre de Moraes e usados para incluir Mendonça no inquérito das Fake News sob acusação de conduzir irregularmente as investigações do caso Master e da Operação Sem Desconto. A ação acirrou a tensão no STF.

Como mostrou o Estadão, os relatórios de inteligência divulgados são apócrifos, sem cabeçalho, e se definem como "sem valor probatório". As informações contidas nele não são acompanhados de elementos de corroboração e são seguidas de comentários indicando a "baixa ou moderada" confiabilidade dos relatos. Os relatórios também dizem que eles não podem ser usados para imputar infração penal ou disciplinar, que foi exatamente a utilização dada por Moraes.

Mesmo com todas essas ressalvas, os relatórios devem servir para que as defesas dos alvos das duas operações solicitem a anulação das investigações.

No trecho em que fala de Lulinha, o relatório de inteligência faz uma crítica à atuação da própria equipe de investigação por ter produzido relatórios com menções ao filho do presidente e aponta uma "ausência de lastro" para colocá-lo como investigado.

Com base nisso, a defesa aponta que as informações demandam o arquivamento da investigação contra ele. "Fábio Luís Lula da Silva permanece à disposição das autoridades e provará sua inocência nos autos", diz a nota da defesa.