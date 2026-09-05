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Política | Notícia

Augusto Cury celebra crescimento nas pesquisas e diz que vai 'pacificar' o País

Dados se referem à pesquisa Atlas/Focus, divulgada dia 4, realizada entre 28 de agosto e 2 de setembro. "O Brasil tem cura", disse o candidato

Por Estadão Conteúdo Publicado em 05/09/2026 às 17:46
&quot;O Brasil tem cura e merece ser pacificado&quot;, frisou Cury, em carreata feita em Ara&ccedil;atuba
"O Brasil tem cura e merece ser pacificado", frisou Cury, em carreata feita em Araçatuba - Marina Uezima/Agência O Dia

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O candidato do Avante à Presidência da República, Augusto Cury, fez neste sábado, 5, na cidade de Araçatuba, interior paulista, uma carreata denominada de 'pacificação'. O escritor criticou a polarização que ainda existe na política brasileira, classificando-a de 'insana' e dizendo que o Brasil não pertence nem à família 'Bolsonaro' e nem à família 'Lula da Silva' e que é preciso focar em projetos e não em ataques pessoais.

Neste sábado, o candidato celebrou o seu crescimento nas pesquisas de intenção de voto. "Fiquei sabendo que no Ceará tive o maior crescimento da história do Brasil em uma semana", destacou, citando que saiu de 0,2% em junho para 12,3%.

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Os dados se referem à pesquisa Atlas/Focus, divulgada na sexta-feira, 4, realizada entre os dias 28 de agosto a 2 de setembro, e com registro BR-07411/2026. Ele agradeceu o eleitor nordestino e de todas as regiões do País.

"O Brasil tem cura e merece ser pacificado", frisou Cury, na carreata feita em Araçatuba.

Em um post na sua conta oficial do Instagram, o candidato ainda disse: "Os brasileiros estão percebendo que existe, sim, um novo caminho para o País. O Ceará mandou um recado forte. E o Nordeste começa a mostrar que a esperança também cresce quando encontra coragem."

Na carreata, Cury agradeceu pessoas de todas as vertentes religiosas, citando pastores evangélicos, padres e freiras, espíritas, budistas, islamitas e, depois, mencionou os ateus. "Já fui ateu, mas quando estudei a mente de Cristo, me curvei aos pés dele, que foi o maior pacificador da história", disse, destacando que deseja governar para todo o Brasil.

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