Augusto Cury celebra crescimento nas pesquisas e diz que vai 'pacificar' o País

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O candidato do Avante à Presidência da República, Augusto Cury, fez neste sábado, 5, na cidade de Araçatuba, interior paulista, uma carreata denominada de 'pacificação'. O escritor criticou a polarização que ainda existe na política brasileira, classificando-a de 'insana' e dizendo que o Brasil não pertence nem à família 'Bolsonaro' e nem à família 'Lula da Silva' e que é preciso focar em projetos e não em ataques pessoais.
Neste sábado, o candidato celebrou o seu crescimento nas pesquisas de intenção de voto. "Fiquei sabendo que no Ceará tive o maior crescimento da história do Brasil em uma semana", destacou, citando que saiu de 0,2% em junho para 12,3%.
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Os dados se referem à pesquisa Atlas/Focus, divulgada na sexta-feira, 4, realizada entre os dias 28 de agosto a 2 de setembro, e com registro BR-07411/2026. Ele agradeceu o eleitor nordestino e de todas as regiões do País.
"O Brasil tem cura e merece ser pacificado", frisou Cury, na carreata feita em Araçatuba.
Em um post na sua conta oficial do Instagram, o candidato ainda disse: "Os brasileiros estão percebendo que existe, sim, um novo caminho para o País. O Ceará mandou um recado forte. E o Nordeste começa a mostrar que a esperança também cresce quando encontra coragem."
Na carreata, Cury agradeceu pessoas de todas as vertentes religiosas, citando pastores evangélicos, padres e freiras, espíritas, budistas, islamitas e, depois, mencionou os ateus. "Já fui ateu, mas quando estudei a mente de Cristo, me curvei aos pés dele, que foi o maior pacificador da história", disse, destacando que deseja governar para todo o Brasil.
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