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Política | Notícia

Alexandre de Moraes é 'laranja podre' dentro do STF, diz Flávio Bolsonaro

"A gente não pode deixar que toda a Corte seja contaminada por isso, porque a magistratura não é Alexandre de Moraes", disse Flávio Bolsonaro

Por Estadão Conteúdo Publicado em 05/09/2026 às 17:21
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Declarações de Flávio Bolsonaro ocorreram em entrevista à imprensa durante visita ao município de Ponta Grossa (PR), neste sábado, 5 - Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

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O candidato do PL para a Presidência da República, Flávio Bolsonaro, acusou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de ter um "gabinete da perseguição" e chamou o magistrado de "laranja podre" dentro da Corte.

As declarações ocorreram em entrevista à imprensa durante visita ao município de Ponta Grossa (PR), neste sábado, 5. "O Brasil vive tempos muito ruins, muito difíceis. E, mais uma vez, a gente precisa proteger a instituição que é o Supremo Tribunal Federal", afirmou.

Flávio continuou: "Este vai ser o meu papel como presidente da República: resgatar a credibilidade das instituições, e não ficar protegendo pessoas. Porque, hoje, o Alexandre de Moraes é uma laranja podre dentro do Supremo Tribunal Federal."

O candidato prosseguiu: "A gente não pode deixar que toda a Corte seja contaminada por isso, porque a magistratura não é Alexandre de Moraes. Essa não é a regra entre os magistrados, entre os juízes deste País. Essa não é a regra nem dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que proteger a população de pessoas como Alexandre de Moraes, que não tem a menor condição de continuar sendo ministro do Supremo."

Na ocasião, Flávio também afirmou que o ato de 7 de setembro, na Avenida Paulista, em São Paulo, terá o mote "Fora Lula, Fora Moraes".

Além disso, o candidato disse lamentar a decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), de não pautar a abertura do processo de impeachment contra o ministro do STF.

O senador do PL criticou ainda a decisão de Moraes que incluir o ministro André Mendonça, relator do processo sobre o Banco Master, no inquérito das fake news. O parlamentar rechaçou também a possibilidade de que Mendonça também vire alvo de impeachment.

"Está às claras para o Brasil inteiro ver o que é o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. É o gabinete da perseguição", declarou Flávio Bolsonaro. "Eu lamento que o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, para a minha decepção, agora ele tenha tomado coragem de falar em impeachment de ministro. Já tem mais de 54 pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes parados, engavetados na presidência do Senado Federal."

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