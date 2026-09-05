Alexandre de Moraes é 'laranja podre' dentro do STF, diz Flávio Bolsonaro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"A gente não pode deixar que toda a Corte seja contaminada por isso, porque a magistratura não é Alexandre de Moraes", disse Flávio Bolsonaro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O candidato do PL para a Presidência da República, Flávio Bolsonaro, acusou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de ter um "gabinete da perseguição" e chamou o magistrado de "laranja podre" dentro da Corte.

As declarações ocorreram em entrevista à imprensa durante visita ao município de Ponta Grossa (PR), neste sábado, 5. "O Brasil vive tempos muito ruins, muito difíceis. E, mais uma vez, a gente precisa proteger a instituição que é o Supremo Tribunal Federal", afirmou.

Flávio continuou: "Este vai ser o meu papel como presidente da República: resgatar a credibilidade das instituições, e não ficar protegendo pessoas. Porque, hoje, o Alexandre de Moraes é uma laranja podre dentro do Supremo Tribunal Federal."

O candidato prosseguiu: "A gente não pode deixar que toda a Corte seja contaminada por isso, porque a magistratura não é Alexandre de Moraes. Essa não é a regra entre os magistrados, entre os juízes deste País. Essa não é a regra nem dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que proteger a população de pessoas como Alexandre de Moraes, que não tem a menor condição de continuar sendo ministro do Supremo."

Na ocasião, Flávio também afirmou que o ato de 7 de setembro, na Avenida Paulista, em São Paulo, terá o mote "Fora Lula, Fora Moraes".

Além disso, o candidato disse lamentar a decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), de não pautar a abertura do processo de impeachment contra o ministro do STF.

O senador do PL criticou ainda a decisão de Moraes que incluir o ministro André Mendonça, relator do processo sobre o Banco Master, no inquérito das fake news. O parlamentar rechaçou também a possibilidade de que Mendonça também vire alvo de impeachment.

"Está às claras para o Brasil inteiro ver o que é o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. É o gabinete da perseguição", declarou Flávio Bolsonaro. "Eu lamento que o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, para a minha decepção, agora ele tenha tomado coragem de falar em impeachment de ministro. Já tem mais de 54 pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes parados, engavetados na presidência do Senado Federal."

