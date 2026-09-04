Transparência Internacional pede afastamento de Moraes e cita ameaça à estabilidade institucional
Em nota, entidade defende investigação durante o afastamento diante das revelações sobre o ministro e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
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A Transparência Internacional pediu, nesta sexta-feira (4), o afastamento do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante a apuração das denúncias que envolvem o magistrado e o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Para a organização, os fatos revelados até o momento representam um risco institucional e podem aprofundar a crise entre as instituições brasileiras.
Em nota, a entidade afirmou que a permanência de um ministro do STF no cargo diante de “gravíssimos indícios de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça” poderia representar uma ameaça à estabilidade institucional. A organização defendeu que o afastamento ocorra enquanto as investigações estiverem em andamento.
Segundo a Transparência Internacional, a medida teria como objetivo reduzir o risco de interferência nas apurações e impedir que eventuais mecanismos de responsabilização sejam dificultados. A entidade também defendeu que outras autoridades eventualmente envolvidas nos fatos ou que possam estar obstruindo as investigações sejam afastadas e investigadas.
A organização também direcionou críticas ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na avaliação da entidade, se os mecanismos considerados naturais para solucionar a crise estiverem sendo bloqueados, caberia ao plenário do STF, ao Senado e ao Conselho Superior do Ministério Público adotar medidas para restabelecer os instrumentos de responsabilização previstos na Constituição.
A Transparência Internacional também cobrou maior transparência nas investigações. Para a entidade, diante da tensão entre integrantes das instituições, da circulação de informações falsas e da disputa política em torno do caso, as autoridades deveriam garantir a máxima publicidade possível dos procedimentos.
No documento, a organização afirmou ainda que estratégias como desinformação, manipulação do debate público e estímulo à divisão da sociedade já foram utilizadas para dificultar investigações contra autoridades de alto escalão. A entidade defendeu que o Brasil evite a repetição desse tipo de mecanismo, que, segundo sua avaliação, contribui para a impunidade.
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A organização afirmou que a dimensão da crise não estaria restrita às investigações sobre o Banco Master. Para a Transparência Internacional, os desdobramentos do caso podem atingir a própria estrutura do sistema de Justiça e gerar consequências para o processo eleitoral.
No trecho mais crítico da nota, a entidade classificou o cenário como um risco de “colapso institucional na mais alta instância do sistema de Justiça”. A organização também alertou para a possibilidade de captura das instituições por grupos que definiu como “populistas e autoritários”.
A Transparência Internacional sustenta que o afastamento de Moraes e a adoção de mecanismos de investigação e responsabilização seriam necessários para conter o agravamento da crise e preservar o funcionamento das instituições.