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Resposta institucional à crise no STF será firme, proporcional e rigorosa, garante Fachin

Segundo ele, "não haverá precipitação, mas tampouco omissão". O ministro destacou ainda que a resposta da Corte "será firme, proporcional e rigorosa"

Por Estadão Conteúdo Publicado em 04/09/2026 às 13:03
Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil
Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil - Gustavo Moreno/STF

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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Edson Fachin, disse nesta sexta-feira, 4, que os fatos da crise deflagrada entre os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes na última semana estão sendo apurados. Segundo ele, "não haverá precipitação, mas tampouco omissão". O ministro destacou ainda que a resposta da Corte "será firme, proporcional e rigorosa".

"Faremos o que é certo, no tempo e pela forma que a ordem jurídica exige. Instituições precisam ser preservadas, sobretudo nos momentos de maior tensão", destacou, em discurso feito no Palácio do Planalto em cerimônia de sanção de medidas relacionadas a fundos do sistema de Justiça. O evento tem também a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Nenhuma autoridade está acima da Constituição Federal. Nenhum Poder está acima da lei e nenhum interesse circunstancial pode se sobrepor à integridade do Estado democrático de direito. A gravidade dos fatos não autoriza atalhos. Ao contrário, quanto maior o desafio, maior deve ser compromisso com a legalidade, o devido processo e as garantias constitucionais", afirmou.

Ele ainda ressaltou que os acontecimentos recentes demonstram o "acerto e a urgência" das metas da sua gestão: a adoção de um código de ética, o fim do inquérito das fake news e a modernização do sistema de Justiça.

Entendimento entre três Poderes

No evento, Fachin também disse que o entendimento entre os Três Poderes na criação de Fundos destinados à Justiça Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Ministério Público da União e à Defensoria Pública da União "é sinal de vitalidade da República".

"Que esta cerimônia deixe uma mensagem simples: quando as instituições dialogam, quem ganha é o cidadão", reforçou Fachin, que também declarou que "fortalecer a Justiça é fortalecer espírito público"

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