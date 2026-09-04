Raquel Lyra volta a Caruaru e diz estar de pé para "levantar Pernambuco de novo"

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A um mês do primeiro turno, candidata à reeleição faz caminhada na cidade onde foi prefeita por dois mandatos e se emociona durante o percurso

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A um mês do primeiro turno das eleições, a candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), levou a campanha para Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta sexta-feira (4). Cidade natal da governadora e onde ela foi prefeita por dois mandatos, o município recebeu uma caminhada pelas ruas do Centro, que reuniu apoiadores, militantes, lideranças políticas e candidatos.

“Eu tinha que vir pro meu chão pra gente comemorar a corrida agora e celebrar a caminhada dos próximos 30 dias. Vocês me conduziram até agora e daqui eu parto pra Pernambuco inteiro como sempre fiz, agradecendo àqueles que vieram antes de nós, que nos ensinaram a ter coragem e força, a lutar por aquilo que a gente acredita. Caruaru me fez quem sou e eu tô de pé pra levantar Pernambuco de novo”, discursou.

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A passagem por Caruaru, segundo Raquel, representa o ponto de partida para uma nova etapa da campanha, que entra no último mês antes da votação. Durante o discurso, a candidata também reforçou a ideia de continuidade do projeto político e afirmou que sua candidatura não representa um projeto pessoal de poder.

“A gente vai seguir em frente. Pernambuco agora é líder do Nordeste Brasileiro. Não estamos aqui pelo cargo, nós estamos aqui para fazer Pernambuco crescer, mas não deixar ninguém para trás. Obrigada, Caruaru!”, afirmou.

A mobilização teve concentração no Pátio da Estação Ferroviária. Raquel fez o percurso em cima de um carro, acompanhada da mãe, Mércia Lyra, e de aliados. Durante a caminhada, cumprimentou apoiadores e acenou para o público. Em alguns momentos, a governadora se emocionou e chorou ao passar pelas ruas da cidade onde nasceu e iniciou sua trajetória política.

Ao lado de Raquel estavam a vice-governadora e candidata à reeleição, Priscila Krause (PSD), os candidatos ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), e o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSD). As irmãs da governadora, Paula e Nara, também acompanharam o ato.

Outras agendas em Caruaru

Antes da caminhada, Raquel Lyra cumpriu uma série de compromissos como governadora em Caruaru. A primeira agenda foi nas obras da nova sede do 1º Batalhão Integrado Especializado (Biesp) da Polícia Militar. O equipamento está com 9% de execução e foi projetado para reunir diferentes modalidades de policiamento em uma mesma estrutura, atendendo Caruaru e outros municípios do Agreste.

Na cidade, a governadora também vistoriou as obras de duplicação de um trecho de 5,2 quilômetros da PE-095. A intervenção recebe R$ 41,8 milhões em recursos estaduais e tem como objetivo melhorar a logística da região, com impacto principalmente no Polo Têxtil. A obra prevê serviços de pavimentação, drenagem, sinalização, iluminação pública e construção de passeios.

Raquel também passou pelo canteiro de obras do novo campus da Universidade de Pernambuco (UPE) em Caruaru. O projeto prevê cerca de 12,5 mil metros quadrados de área construída e investimento de R$ 62,3 milhões. No local, a governadora destacou a expansão do ensino superior no interior e afirmou que a nova estrutura deve ampliar as oportunidades para estudantes do Agreste.

Em vídeo publicado durante a visita, Raquel ressaltou que a construção do campus busca evitar que jovens da região precisem se deslocar para a capital para estudar.

A candidata ainda esteve no Assentamento Normandia, em Caruaru, onde participou de um ato do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e assinou um termo de compromisso com a agricultura familiar. A atividade não estava entre os compromissos oficiais de campanha divulgados previamente.



