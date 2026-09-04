Nas redes sociais, Dino diz que STF é maior do que qualquer um que o integra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dino destacou que já enfrentou em 37 anos de vida pública diferentes tipos de crises, como a covid-19 e a saída pode ser encontrada nos clássicos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino usou as redes sociais para falar sobre a crise que assola a instituição, afirmando que a Corte "é maior do que qualquer um que o integra" e que "lealdade institucional exige enfrentar os problemas reais".

Sem fazer referência direta ao embate travado entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, Dino destacou que já enfrentou em 37 anos de vida pública diferentes tipos de crises, como a covid-19 e a saída para essas crises pode ser encontrada nas consultas 'aos clássicos', citando Cícero para dizer: "Um País sem instituições jurídicas sólidas é o sonho dos criminosos e abusadores de todos os feitios."

Outro elemento citado pelo ministro é "a escuta", ouvir todos os lados. "Deus, antes de julgar Adão e Eva, ou Caim, OUVIU", disse ele no post. E destacou que é preciso também avaliar "o tempo oportuno".

"O STF é maior do que qualquer um que o integra, por isso a LEALDADE INSTITUCIONAL exige enfrentar os problemas reais com o devido processo legal e no tempo certo. Ética da convicção e ética da responsabilidade, como nos ensinou Weber", finaliza o post no Instagram.



