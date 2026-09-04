fechar
Política | Notícia

Moraes aciona investigação contra Mendonça amparado em relatório interno da PF sem eficácia jurídica

Peça enviada pelo ministro ao solicitar apuração sobre conduta de colega carece de assinatura e explica não possuir fins decisórios ou valor de prova

Por JC Publicado em 04/09/2026 às 0:18
O material empregado por Moraes n&atilde;o possui identifica&ccedil;&atilde;o oficial da corpora&ccedil;&atilde;o nem subscri&ccedil;&atilde;o de autoridade policial
O material empregado por Moraes não possui identificação oficial da corporação nem subscrição de autoridade policial - Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou a abertura de uma investigação contra o colega de Corte, André Mendonça, por alegado abuso de autoridade e interferência irregular em inquéritos, fundamentando o pedido em um relatório de inteligência da Polícia Federal (PF) autodeclarado como "sem valor probatório".

Segundo publicou o Estadão, O material empregado por Moraes não possui identificação oficial da corporação nem subscrição de autoridade policial.

Ao analisar a tramitação de investigações, o texto compila declarações de fontes não identificadas sugerindo que Mendonça teria tentado atuar indevidamente sobre acordos de colaboração premiada da PF relativos a desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O arquivo aponta ainda, sem citar fontes, declarações de desconfiança de Mendonça em relação ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet.

A respeito da gestão da PF, o informativo de inteligência transcreve o relato de uma fonte anônima afirmando que, durante encontro com investigadores, o ministro André Mendonça mencionou ter instaurado um procedimento para analisar um possível afastamento de Andrei Rodrigues, motivado por suspeitas de interferência na apuração do INSS, a qual atingiria o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O próprio expediente interno da PF ressalva, contudo, que tais relatos apócrifos possuem grau de confiabilidade de "baixa a moderada", por se sustentarem unicamente em depoimentos sem qualquer embasamento documental.

No trecho dedicado à determinação de Mendonça para que a PF identificasse o interlocutor do banqueiro Daniel Vorcaro em conversas deletadas de seu telefone celular, o relatório de inteligência ponderou que tal solicitação configurava "ato preliminar defensável e possivelmente devido" para balizar a definição de competência jurisdicional do caso.

Por outro lado, a manifestação da PF avalia que a exigência da entrega integral do conteúdo das comunicações representaria uma medida investigativa inadequada, sob risco de extrapolar as atribuições do magistrado.

Adicionalmente, o relatório de inteligência aponta que o ministro André Mendonça já havia questionado os policiais, em reuniões prévias, a respeito de eventuais referências a Alexandre de Moraes nos arquivos recuperados do celular de Daniel Vorcaro.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Polarização impedirá que eleitor faça escolhas mirando o futuro país, mesmo quando vivemos uma crise sem precedentes nos poderes
Coluna JC Negócios

Polarização impedirá que eleitor faça escolhas mirando o futuro país, mesmo quando vivemos uma crise sem precedentes nos poderes
Ecossistema desenhado por Daniel Vorcaro só não teve sucesso porque emenda do FGC foi retirada do texto da PEC do Banco Central
Coluna JC Negócios

Ecossistema desenhado por Daniel Vorcaro só não teve sucesso porque emenda do FGC foi retirada do texto da PEC do Banco Central

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.