João Campos: "Não adianta estar formando policial para botar nos bairros caros"
Candidato ao governo estadual participou de ato de campanha em Paulista e criticou a situação da segurança pública em Pernambuco
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Candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB) participou, ontem (3), da inauguração do comitê do deputado estadual e candidato à reeleição Júnior Matuto (Republicanos), em Paulista, no Grande Recife.
Durante o evento, João criticou a política de segurança da atual gestão e afirmou que pretende combater a atuação de facções criminosas.
"Não adianta estar formando policial para botar nos bairros caros, cheio de gente rica. Tem que cuidar é do povo", disse o candidato. Na campanha, João defende a criação de uma força-tarefa integrada para rastrear o dinheiro do crime organizado, fiscalizar a lavagem de dinheiro e combater facções criminosas.
Durante o discurso, João também afirmou estar preparado para assumir o Governo de Pernambuco. "A partir do ano que vem, com 33 anos, Pernambuco vai ter um governador jovem, corajoso e disposto", declarou.
O candidato a vice-governador na chapa, Carlos Costa (Republicanos), também fez críticas à gestão da governadora Raquel Lyra (PSD) e afirmou que Paulista foi "esquecida" pela administração estadual. Ele citou promessas e ações nas áreas de educação e saúde para comparar as gestões.
"É o momento de comparar o que João Campos fez como maior prefeito da história do Recife, com o que a atual gestão fez. João triplicou o número de vagas de creche, construiu o Hospital da Criança, oito centros TEA. E aqui em Paulista, a atual gestão prometeu cinco creches, não entregou nenhuma. E a eleição é eleição de comparação".
Carreata
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Antes da inauguração do comitê, João Campos participou de carreata. A mobilização teve início no Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife, e passou também pelos bairros dos Torrões e do Prado.
Também participaram da carreata Carlos Costa, o candidato à reeleição ao Senado Humberto Costa e a candidata ao Senado Marília Arraes, além de candidatos a deputado e outras lideranças políticas.