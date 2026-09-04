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Política | Notícia

João Campos: "Não adianta estar formando policial para botar nos bairros caros"

Candidato ao governo estadual participou de ato de campanha em Paulista e criticou a situação da segurança pública em Pernambuco

Por Alice Lins Publicado em 04/09/2026 às 0:17 | Atualizado em 04/09/2026 às 0:20
João Campos em ato de campanha de Junior Matuto, em Paulista
João Campos em ato de campanha de Junior Matuto, em Paulista - Edson Holanda

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Candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB) participou, ontem (3), da inauguração do comitê do deputado estadual e candidato à reeleição Júnior Matuto (Republicanos), em Paulista, no Grande Recife.

Durante o evento, João criticou a política de segurança da atual gestão e afirmou que pretende combater a atuação de facções criminosas.

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"Não adianta estar formando policial para botar nos bairros caros, cheio de gente rica. Tem que cuidar é do povo", disse o candidato. Na campanha, João defende a criação de uma força-tarefa integrada para rastrear o dinheiro do crime organizado, fiscalizar a lavagem de dinheiro e combater facções criminosas.

Durante o discurso, João também afirmou estar preparado para assumir o Governo de Pernambuco. "A partir do ano que vem, com 33 anos, Pernambuco vai ter um governador jovem, corajoso e disposto", declarou.

O candidato a vice-governador na chapa, Carlos Costa (Republicanos), também fez críticas à gestão da governadora Raquel Lyra (PSD) e afirmou que Paulista foi "esquecida" pela administração estadual. Ele citou promessas e ações nas áreas de educação e saúde para comparar as gestões.

"É o momento de comparar o que João Campos fez como maior prefeito da história do Recife, com o que a atual gestão fez. João triplicou o número de vagas de creche, construiu o Hospital da Criança, oito centros TEA. E aqui em Paulista, a atual gestão prometeu cinco creches, não entregou nenhuma. E a eleição é eleição de comparação".

Carreata

Edson Holanda
Primeira Carreata da Frente Popular de Pernambuco com João Campos no Recife - Edson Holanda

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Antes da inauguração do comitê, João Campos participou de carreata. A mobilização teve início no Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife, e passou também pelos bairros dos Torrões e do Prado.
Também participaram da carreata Carlos Costa, o candidato à reeleição ao Senado Humberto Costa e a candidata ao Senado Marília Arraes, além de candidatos a deputado e outras lideranças políticas.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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