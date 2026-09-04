João Campos é cobrado por motoristas de aplicativo por propostas para a categoria no plano de governo

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Durante reunião no Recife, categoria questionou ausência de medidas para motoristas e candidato assinou carta de compromisso com as propostas

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A manhã do candidato a governador de Pernambuco, João Campos (PSB), foi marcada por uma reunião com os motoristas de aplicativo da cidade de em mais um ato de campanha. A conversa ocorreu nesta sexta-feira (04), no bairro de São José, no Recife.

No evento, João apresentou propostas para melhorar a qualidade de trabalho da categoria, como o IPVA zero.

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"Isso garante um aumento de renda para as famílias, porque se a gente tira a cobrança do imposto, significa que aquele dinheiro que ia ser pago para o imposto vai ser utilizado para a renda da família. E no caso do transporte para a manutenção do carro", destacou.

Ainda na conversa, os trabalhores reivindicaram pontos de apoio, pois era escasso na Região Metropolitana e mais englobava os entregadores, além de apontarem a questão da falta da segurança da classe nas fiscalizações, pois, muitas vezes, só conferiam os dados do motorista, não do passageiro.

João Campos propôs integrar dados da Prefeitura, do Governo do Estado e das plataformas para identificar e valorizar motoristas considerados bons condutores, levando em conta critérios como histórico de multas, respeito às regras de trânsito, tempo de atuação e avaliações.

A partir desse ranqueamento, os motoristas mais confiáveis teriam um canal direto com a polícia para comunicar ocorrências, fazendo com que os alertas fossem recebidos com mais rapidez e tivessem maior credibilidade.

João Campos (PSB), candidato ao governo de Pernambuco, em reunião com motoristas de aplicativo - Alice Lins/JC

Plano de governo

Durante a reunião, foi afirmado pelos trabalhadores que o plano de governo do candidato não citava propostas sobre os motoristas de aplicativo em relação ao IPVA e outras garantias de direitos.

O ex-prefeito do Recife explicou que o plano não era fixo e poderia ser alterado durante o governo, mas, após o público rebater, alegando que "se não estiver escrito, fica complicado" para eles, João pediu para redigir uma carta de compromisso com as sugestões que deram ao longo da conversa e a assinou ainda no evento.

Ele leu o documento: "Carta compromisso aos motoristas de transporte para aplicativo de Pernambuco. É IPVA zero, que vai ser concedido pela Secretaria de Fazenda, vai ter os critérios desenhados, que os critérios serão feitos em diálogo com a categoria e que tem que ser veículos de Pernambuco".

Cenário federal



Ao final da conversa, João Campos realizou uma coletiva com a imprensa presente no local. O candidato foi questionado pela reportagem do Jornal do Commercio sobre pesquisas mostrarem que existem pessoas com intenção de voto em Lula (PT) e na principal adversária, Raquel Lyra (PSD), mesmo com o apoio declarado do presidente à chapa de João.

Em resposta sobre as propostas para "tomar" os votos dessas pessoas ou dos indecisos, ele reforçou a TV como uma aliada e que, apesar do guia eleitoral ter começado há apenas uma semana, ele já vê mudança.

"As pessoas enxergam não só que no nosso lado tem um campo político muito claro, mas sabem também que a gente é uma candidatura que está apontando para o futuro. Quem apresentou mais propostas, com plano estratégico de desenvolvimento do estado? Quem é que conseguiu de fato desenhar algo que dialogue com o futuro de Pernambuco? Isso vai fazer muita diferença", reforçou.

Perguntado sobre os escândalos envolvendo nomes do Supreno Tribunal Federal (STF), João afirma que é importante que a investigação esteja ocorrendo, mas que isso não pode tirar o foco dos problemas do Brasil que precisam ser discutidos.

"Eu espero que se tem espaço para fazer isso, que todas as investigações aconteçam, que elas caminhem, que as pessoas possam ser investigadas dentro dos critérios da lei. Agora, que não vire um um ambiente de degolação, porque eu acho que isso não é bom para o Brasil", finalizou.