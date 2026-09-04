Fachin retira investigação contra Mendonça do inquérito das fake news e abre novo procedimento

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Presidente do STF abriu novo procedimento para analisar acusações e deu cinco dias úteis para PGR e ministro se manifestarem

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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, decidiu nesta sexta-feira (4) retirar do inquérito das fake news o pedido de Alexandre de Moraes para investigar André Mendonça. O caso será analisado em uma nova petição, sob responsabilidade da Presidência da Corte, antes de uma decisão sobre seu prosseguimento.

A decisão de Moraes e os documentos apresentados por ele serão desentranhados do Inquérito 4.781 e incorporados à Petição 16.704. Fachin também determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) e Mendonça se manifestem antes da análise do pedido. O novo procedimento não está sob sigilo e reúne documentos relacionados às acusações apresentadas pelos dois lados.

PGR e Mendonça terão cinco dias

Antes de definir se o pedido poderá prosseguir, Fachin decidiu ampliar a instrução do caso. A Procuradoria-Geral da República (PGR) terá cinco dias úteis para avaliar a admissibilidade e a regularidade do procedimento adotado por Moraes e, se considerar pertinente, as acusações apresentadas contra Mendonça.

Na sequência, será aberto prazo de mais cinco dias úteis para que Mendonça apresente sua manifestação. O ministro poderá questionar a forma e o conteúdo do procedimento, além de levantar eventuais questões processuais. Encerrados os prazos, com ou sem manifestação das partes, o processo voltará para Fachin. Caberá a ele decidir se o caso terá prosseguimento.

A determinação não representa uma conclusão sobre as acusações feitas por Moraes. Fachin destacou que as providências adotadas têm finalidade exclusivamente instrutória e não significam que já tenha formado entendimento sobre o caso. Assim, a retirada do material do inquérito das fake news não equivale ao arquivamento ou à rejeição das acusações contra Mendonça.

Moraes acusa Mendonça de abuso de autoridade

O pedido apresentado por Moraes envolve a atuação de Mendonça em investigações relacionadas ao Banco Master e às fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Entre as alegações estão a suposta invasão de atribuições da Polícia Federal, direcionamento de investigações e tratamento diferenciado de investigados. Moraes também afirma que Mendonça teria demonstrado interesse em abrir uma investigação contra ele e atuado por motivos pessoais e políticos.

A iniciativa de Moraes ocorreu dois dias depois de Mendonça retirar o sigilo de um relatório da PF com registros de contatos entre Moraes e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo as informações apresentadas no documento, Vorcaro teria pedido a Moraes que atuasse junto ao diretor-geral da Polícia Federal e à PGR para tentar conter investigações relacionadas ao banco.

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