Crise do STF na pauta de Lula, Flávio e Caiado

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Embate interno envolvendo Alexandre de Moraes e André Mendonça, após levantamento de sigilo de inquérito do Banco Master, dominou fala dos candidatos

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (4) que quer fazer no próximo ano uma discussão profunda sobre a necessidade de uma reforma no Judiciário. Além disso, declarou que ninguém, em nome da democracia, pode utilizar seu cargo para ter benefício próprio.

"Tenho certeza que faremos para o próximo ano uma discussão profunda sobre a necessidade de uma nova reforma no Poder Judiciário brasileiro para que o povo possa continuar acreditando na Justiça. Porque ninguém, ninguém, em nome da democracia, pode utilizar o cargo que tem em benefício pessoal. Ninguém", declarou.

O presidente disse ainda que tem uma preocupação quase que "sobrenatural" para que a sociedade não perca a esperança e a fé nas instituições. Depois de citar a crise no Supremo Tribunal Federal (STF), Lula disse que se não houver instituições sólidas, a democracia fica vulnerável.

"Todo mundo tem que estar subordinado aos mesmos trâmites da legislação. Afinal de contas, ela vale para todos. E eu disse ao meu amigo Fachin, a Suprema Corte e a Procuradoria Geral da República estão com muita expectativa da sociedade brasileira. Porque quando os filhos estão em desordem, é quem manda na casa quem resolve. Então, meu caro, está nas suas costas, nas costas do Paulo Gonet, a responsabilidade de passar o mínimo de tranquilidade sem tentar esconder absolutamente nada", completou.

Flávio diz que Alcolumbre se equivocou

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira, 4, que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), erra ao segurar os pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes por querer "proteger um amigo", e não a Corte como instituição.

"Ele se equivocou. Queria proteger um amigo, em vez de proteger a instituição. Está perdendo uma grande oportunidade de resgatar a credibilidade não só do Senado, mas também de devolver o Supremo ao povo", declarou a jornalistas, durante visita a São Carlos, no interior de São Paulo.

Flávio disse que Alcolumbre estaria mais preocupado com a própria "autoproteção" do que com a defesa das instituições.

"Alcolumbre está muito preocupado, assim como o Alexandre de Moraes, com a sua autoproteção. Lamento que ele tenha feito uma reunião longa com Moraes, pouco antes do plenário, em que parece que foi combinado alguma coisa com o Flávio Dino para tomar algumas ações ilegais contra mim", falou, citando o também ministro Flávio Dino, a quem também critica com frequência.

O senador afirmou que fará uma "defesa intransigente" do STF e voltou a defender a abertura do processo de impeachment contra Moraes. "Se a democracia chegou tão esculhambada a esse ponto, é por que o Senado não teve oportunidade de apreciar um dos 54 impeachments que existem na Mesa, especificamente sobre o Alexandre de Moraes", disse.

Regras do STF serão outras, afirma Caiado

O candidato do PSD à Presidência, Ronaldo Caiado, afirmou nesta sexta-feira, 4, que, caso seja eleito, a reforma do Judiciário será feita. Em sabatina ao UOL e Folha de S.Paulo, o presidenciável disse que a desordem institucional nunca foi uma rotina no Supremo Tribunal Federal (STF). "Assumindo o governo, sem dúvida alguma, as regras serão outras", disse.

Caiado voltou a defender regras como a exigência de uma idade mínima de 60 anos para ministros do STF, além de uma janela de quatro anos para que ex-ministros possam atuar na advocacia e oito anos para qualquer pretensão política.

"É com isto que nós daremos ao Supremo aquela condição de voltar a ter pessoas que realmente passam ali a ter uma discussão de altíssimo nível do ponto de vista jurídico", disse.

Em relação à crise institucional que o Supremo enfrenta hoje, o candidato defendeu que todos os sigilos devem ser quebrados, "para que não haja um golpe à democracia".