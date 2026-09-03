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Política | Notícia

Raquel Lyra reforça defesa do fim da escala 6x1 e acusa adversários de distorcerem sua posição

Governadora publicou vídeo após declarações dadas em entrevista depois de sabatina na Fiepe repercutirem negativamente nas redes sociais

Por Ryann Albuquerque Publicado em 03/09/2026 às 12:35
Raquel Lyra participou da Sabatina da Rádio Jornal no SJCC e falou de seus projetos para Pernambuco.
Raquel Lyra participou da Sabatina da Rádio Jornal no SJCC e falou de seus projetos para Pernambuco. - Jailton Júnior JC Imagem

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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) publicou, nesta quinta-feira (3), um vídeo para reafirmar que é favorável ao fim da escala 6x1 e à redução da jornada de trabalho. Na gravação, a candidata também acusou adversários de distorcerem sua posição sobre o tema, que ganhou força no debate eleitoral nacional e, em Pernambuco, passou a integrar a disputa de narrativas entre Raquel e seu principal adversário, João Campos (PSB).

“Desde o primeiro momento que esse tema começou a ser debatido no Brasil, eu coloquei minha posição favorável à redução da jornada de trabalho no nosso país, para que cada pai e cada mãe de família tenha direito a passar mais tempo em casa, mais tempo com a sua família”, afirmou Raquel.

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A governadora disse que decidiu gravar o vídeo para esclarecer sua posição e atribuiu a repercussão de suas declarações ao contexto eleitoral.

“Agora, em tempo de eleição, os adversários buscam o tempo inteiro desconstruir, desconstituir, colocar mentiras na minha boca. E o que eu venho falar com você aqui é que sempre como eu faço, olho no olho, papo reto, pelo fim da escala 6x1, por mais tempo em casa e com a família”, declarou.

A publicação ocorre após uma repercussão negativa da resposta dada por Raquel sobre o assunto em entrevista concedida na quarta-feira (2), depois de sua participação na sabatina promovida pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe).

Na ocasião, a governadora não rejeitou a proposta, mas concentrou sua resposta nos desafios e nos possíveis impactos econômicos de uma eventual mudança, citando a necessidade de medidas para garantir a competitividade dos negócios.

“Coloquei aqui a minha forma de pensar, sei dos desafios que tem, porque vai precisar, provavelmente, ter uma necessidade de subsídio que possa garantir competitividade nos nossos negócios. Então, esse é um tema que vai ser um tema nos próximos tempos”, afirmou.

A declaração passou a ser repercutida nas redes sociais e explorada por adversários, levando a governadora a voltar ao tema nesta quinta-feira para reforçar explicitamente sua defesa pelo fim da escala 6x1.

João defendeu fim da escala

O tema também foi abordado por João Campos em entrevista concedida após sua participação na sabatina da Fiepe. O candidato do PSB adotou uma posição direta em defesa do fim da escala 6x1, associando a proposta à necessidade de garantir mais tempo de descanso e convivência familiar aos trabalhadores.

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“Eu sou a favor do fim da escala 6x1. E acredito que a gente tem que pensar nas pessoas, nos trabalhadores, que muitas vezes é quem paga uma conta injusta de não ter tempo de estar com a família, com seus filhos ou até produzirem mais se tiver algum momento de descompressão maior”, afirmou.

João também disse estar disposto a dialogar com o setor produtivo sobre medidas de apoio para garantir a geração de empregos.

“E a gente vai estar à disposição para dialogar com o setor produtivo para que, claro, todo suporte que possa ser dado para gerar novos empregos a gente está pronto para fazer”, completou.

Tema ganha força eleitoral

O episódio ocorre em meio ao fortalecimento do debate sobre o fim da escala 6x1 no cenário nacional. Em discussão há meses no Congresso, a proposta ganhou impulso nesta semana após um acordo político para acelerar sua tramitação e foi aprovada, na quarta-feira (2), pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

O texto agora seguirá para votação no plenário, em meio à pressão do governo para que a análise ocorra antes das eleições. Com o avanço da proposta no Congresso e o forte apelo popular da pauta, o fim da escala 6x1 também ganhou espaço na disputa eleitoral.

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Ryann Albuquerque

klopes@jc.com.br

Jornalista em formação pela UFPE e repórter do JC. Atua na produção de reportagens para web e impresso, com foco em Política, Economia e temas sociais. Tem passagem pela Folha de Pernambuco e experiência em projetos de comunicação da UFPE.