Raquel Lyra reforça defesa do fim da escala 6x1 e acusa adversários de distorcerem sua posição
Governadora publicou vídeo após declarações dadas em entrevista depois de sabatina na Fiepe repercutirem negativamente nas redes sociais
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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) publicou, nesta quinta-feira (3), um vídeo para reafirmar que é favorável ao fim da escala 6x1 e à redução da jornada de trabalho. Na gravação, a candidata também acusou adversários de distorcerem sua posição sobre o tema, que ganhou força no debate eleitoral nacional e, em Pernambuco, passou a integrar a disputa de narrativas entre Raquel e seu principal adversário, João Campos (PSB).
“Desde o primeiro momento que esse tema começou a ser debatido no Brasil, eu coloquei minha posição favorável à redução da jornada de trabalho no nosso país, para que cada pai e cada mãe de família tenha direito a passar mais tempo em casa, mais tempo com a sua família”, afirmou Raquel.
A governadora disse que decidiu gravar o vídeo para esclarecer sua posição e atribuiu a repercussão de suas declarações ao contexto eleitoral.
“Agora, em tempo de eleição, os adversários buscam o tempo inteiro desconstruir, desconstituir, colocar mentiras na minha boca. E o que eu venho falar com você aqui é que sempre como eu faço, olho no olho, papo reto, pelo fim da escala 6x1, por mais tempo em casa e com a família”, declarou.
A publicação ocorre após uma repercussão negativa da resposta dada por Raquel sobre o assunto em entrevista concedida na quarta-feira (2), depois de sua participação na sabatina promovida pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe).
Na ocasião, a governadora não rejeitou a proposta, mas concentrou sua resposta nos desafios e nos possíveis impactos econômicos de uma eventual mudança, citando a necessidade de medidas para garantir a competitividade dos negócios.
“Coloquei aqui a minha forma de pensar, sei dos desafios que tem, porque vai precisar, provavelmente, ter uma necessidade de subsídio que possa garantir competitividade nos nossos negócios. Então, esse é um tema que vai ser um tema nos próximos tempos”, afirmou.
A declaração passou a ser repercutida nas redes sociais e explorada por adversários, levando a governadora a voltar ao tema nesta quinta-feira para reforçar explicitamente sua defesa pelo fim da escala 6x1.
João defendeu fim da escala
O tema também foi abordado por João Campos em entrevista concedida após sua participação na sabatina da Fiepe. O candidato do PSB adotou uma posição direta em defesa do fim da escala 6x1, associando a proposta à necessidade de garantir mais tempo de descanso e convivência familiar aos trabalhadores.
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“Eu sou a favor do fim da escala 6x1. E acredito que a gente tem que pensar nas pessoas, nos trabalhadores, que muitas vezes é quem paga uma conta injusta de não ter tempo de estar com a família, com seus filhos ou até produzirem mais se tiver algum momento de descompressão maior”, afirmou.
João também disse estar disposto a dialogar com o setor produtivo sobre medidas de apoio para garantir a geração de empregos.
“E a gente vai estar à disposição para dialogar com o setor produtivo para que, claro, todo suporte que possa ser dado para gerar novos empregos a gente está pronto para fazer”, completou.
Tema ganha força eleitoral
O episódio ocorre em meio ao fortalecimento do debate sobre o fim da escala 6x1 no cenário nacional. Em discussão há meses no Congresso, a proposta ganhou impulso nesta semana após um acordo político para acelerar sua tramitação e foi aprovada, na quarta-feira (2), pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.
O texto agora seguirá para votação no plenário, em meio à pressão do governo para que a análise ocorra antes das eleições. Com o avanço da proposta no Congresso e o forte apelo popular da pauta, o fim da escala 6x1 também ganhou espaço na disputa eleitoral.
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