"Lindão": Nikolas Ferreira pediu ajuda a Vorcaro para liberar ativo minerário e banqueiro diz ter pago seus voos

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Áudios e mensagens divulgados pelo ICL Notícias nesta quinta-feira (3) mostram contatos entre o deputado e o ex-dono do Banco Master

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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu ao então dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ajuda para tratar da liberação de um ativo minerário ligado a Thiago Rodrigues de Faria, advogado e ex-assessor de seu gabinete. A conversa ocorreu em 30 de março de 2025, quando Nikolas enviou um áudio ao banqueiro e afirmou que gostaria de ter “mais proximidade” com ele.

Na gravação, o deputado apresenta Thiago como amigo e pessoa de sua confiança e diz que o advogado tinha um ativo de mineração que já havia passado por análise técnica, mas estava pendente em uma empresa ligada a Vorcaro. Nikolas então se oferece para fazer a intermediação.

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Depois, encaminha o contato do ex-assessor ao banqueiro, que responde positivamente e, posteriormente, afirma que estaria em Brasília durante a semana. As mensagens não esclarecem se o negócio foi efetivamente destravado ou se o encontro entre Vorcaro e Thiago ocorreu.

O conteúdo dos áudios e das mensagens foi divulgado nesta quinta-feira (3) pelo ICL Notícias. A matéria também reúne informações do Estadão sobre o caso.

Nikolas se desculpou por críticas a evento

Em outro áudio, Nikolas retoma um episódio envolvendo críticas que havia feito a um evento financiado pelo Banco Master em Londres. Segundo o ICL Notícias, a programação contou com a presença de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao falar com Vorcaro, o deputado afirma que havia conversado com o pastor André Valadão sobre a publicação e diz que não sabia que o banco do empresário estava envolvido. No fim da mensagem, Nikolas afirma que esperava que a situação estivesse esclarecida e propõe um encontro: “Mas espero que tenha sido esclarecido, enfim, depois vamos marcar da gente se encontrar também, tá bem? Um abraço, lindão”.

Vorcaro afirmou ter pago “todos os voos” de Nikolas

Também nesta quinta-feira (3), o ICL Notícias divulgou mensagens de abril de 2024 em que Daniel Vorcaro afirmou ao empresário Flávio Carneiro ter bancado viagens utilizadas por Nikolas Ferreira. “Esse Nikolas eu banquei todos os voos dele”, escreveu o banqueiro. Na sequência, acrescentou: “Vou mandar soltar isso”.

As mensagens não esclarecem quantos voos teriam sido pagos por Vorcaro nem a qual período a afirmação se refere. O conteúdo, porém, ocorre em meio a uma conversa entre Vorcaro e Carneiro sobre publicações feitas por Nikolas relacionadas ao evento em Londres.

Durante o segundo turno das eleições de 2022, Nikolas utilizou um jato de Vorcaro por cerca de dez dias para participar de ações de campanha em apoio ao então presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo o Estado de Minas, a agenda passou por nove estados e pelo Distrito Federal.

O que disse Thiago Faria

Questionado pelo ICL Notícias sobre o conteúdo das mensagens, Thiago Rodrigues de Faria afirmou inicialmente: “Essas perguntas são nada a ver”. Ele explicou que conhecia Vorcaro por ambos serem de Belo Horizonte e disse que trabalha na área de mineração.

Sobre o ativo citado por Nikolas, Thiago afirmou que havia enviado uma oportunidade relacionada à mineração e que o negócio já havia saído de uma pessoa que, segundo ele, teve um problema. O advogado também declarou que nunca foi chamado para depor pela Polícia Federal porque, segundo sua versão, não teria relação com o caso.

Nikolas Ferreira ainda não se pronunciou sobre o conteúdo dos áudios e das mensagens divulgados nesta quinta-feira. A defesa de Daniel Vorcaro também não se manifestou sobre o caso.

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