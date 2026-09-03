Justiça Eleitoral amplia perímetro e período de preservação de imagens em caso de cartazes contra Raquel Lyra

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Justiça amplia áreas e períodos para preservar imagens que podem ajudar a identificar a origem dos cartazes apócrifos contra Raquel Lyra

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A Justiça Eleitoral de Pernambuco ampliou, nesta quinta-feira (03), a ordem de preservação de imagens de videomonitoramento no âmbito da investigação sobre cartazes apócrifos afixados em vias públicas do Centro e do Bairro do Recife com conteúdo relacionado à candidata à reeleição ao Governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD). A decisão é da juíza eleitoral Anamaria de Farias Borba Lima Silva, do Juízo das Garantias – Núcleo I do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

A medida atende a pedido apresentado pela coligação "Pernambuco de Coração" e pela governadora Raquel Lyra após a localização de novos exemplares dos materiais nas ruas Mariz e Barros e Bione. Segundo as noticiantes, um dos cartazes teria sido afixado sobre material apócrifo anteriormente divulgado, o que poderia indicar relação entre os episódios registrados em agosto.

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Ampliação das áreas e período de preservação



A decisão amplia o perímetro anteriormente definido para a preservação das imagens. Agora, a medida inclui a Rua Mariz e Barros, especialmente nas proximidades do Posto Petrobras, a Rua Bione, nas proximidades da Cesar School, e as respectivas vias adjacentes.

Também houve ampliação do período que deverá ser preservado. Além do intervalo de 25 a 30 de agosto, já determinado anteriormente, deverão ser mantidas as imagens públicas captadas entre os dias 10 e 12 de agosto de 2026.

A determinação alcança equipamentos de videomonitoramento da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS), da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), do Centro de Operações do Recife (COP) e da Guarda Civil Municipal do Recife. Os órgãos terão de informar, em até 48 horas, o cumprimento da medida e os equipamentos e períodos efetivamente preservados.

A Justiça também determinou que a empresa LTX Segurança Privada Ltda. preserve imagens de seus totens e câmeras no Bairro do Recife nos dois períodos definidos. A ordem inclui ainda registros de leitura automática de placas de veículos, com respectivos metadados e informações de data e horário.

A autoridade policial deverá recolher os exemplares dos cartazes se ainda estiverem na Rua Mariz e Barros, na Rua Bione e nas proximidades. Os materiais deverão ser documentados e acondicionados individualmente, seguindo os procedimentos de cadeia de custódia para eventual realização de perícia.

Investigação busca preservar provas

O Ministério Público Eleitoral se manifestou favoravelmente às novas diligências, considerando o risco de perecimento das provas físicas e digitais. A magistrada afirmou que, nesta fase, não é necessário estabelecer definitivamente a autoria ou a materialidade de eventual infração penal.

A decisão também determina o envio de cópias à Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco, para juntada ao inquérito policial instaurado e adoção das providências investigativas pertinentes.

As medidas têm caráter de preservação e coleta de provas e não representam conclusão da Justiça Eleitoral sobre autoria ou responsabilidade penal pelos materiais. Os dados preservados deverão se limitar ao perímetro e aos períodos definidos na decisão, com resguardo de informações de terceiros sem relação com a investigação.

Cartazes



Os cartazes mencionados na investigação são apócrifos e trazem conteúdo de ataque a Raquel Lyra. Entre os materiais citados na decisão está uma série identificada como “matadoras de maridos”, com imagens e afirmações que fazem referência à morte do marido da candidata, Fernando Lucena, falecido em 2022, e procuram associá-la ao episódio.

A Justiça trata o conteúdo como potencialmente ilícito e determinou a preservação dos materiais para eventual perícia e investigação sobre autoria e circunstâncias de produção e afixação.