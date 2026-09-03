João Campos promete ampliar Hospital João Murilo e criar mais de 1,4 mil leitos em Pernambuco

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Em caminhada em Vitória de Santo Antão, candidato da Frente Popular também defendeu investimentos em abastecimento, mobilidade e atração de empresas

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Em Vitória de Santo Antão, João Campos (PSB) apresentou, na noite desta quarta-feira (2), propostas para a área da saúde e afirmou que pretende ampliar a capacidade da rede hospitalar de Pernambuco caso seja eleito governador. Entre os compromissos citados pelo candidato está o fortalecimento do Hospital João Murilo, unidade de referência para o município e cidades da região.

Durante a Caminhada 40, João voltou a prometer a abertura de mais de 1,4 mil novos leitos no Estado. Entre os projetos mencionados estão a construção do Hospital Geral Metropolitano, previsto para ter 900 leitos, do Hospital da Criança do Agreste, em Caruaru, e de duas novas unidades hospitalares no Sertão.

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“Eu não vou fechar nenhum leito, não. Eu vou abrir o maior hospital público da história de Pernambuco, com 900 leitos novos. Vamos construir o Hospital da Criança em Caruaru. Vamos construir dois hospitais no Sertão. Só em novos hospitais serão mais de 1.400 leitos abertos”, afirmou.

O candidato também fez críticas à atual gestão estadual e afirmou que Pernambuco perdeu cerca de 1,2 mil leitos nos últimos três anos. Segundo João, a ampliação da estrutura de saúde deve ser uma prioridade para garantir atendimento à população que depende do Sistema Único de Saúde (SUS).

Propostas

Além da saúde, o socialista voltou a apresentar propostas relacionadas ao abastecimento de água e à mobilidade. Na área hídrica, afirmou que pretende ampliar investimentos para garantir maior regularidade no fornecimento e zerar a conta de água das famílias inscritas na tarifa social enquanto permanecerem submetidas ao rodízio.

Para a mobilidade, João reiterou a proposta de isenção do IPVA para motocicletas. Segundo o candidato, a medida seria direcionada especialmente aos trabalhadores que utilizam o veículo como instrumento de trabalho.

Ao citar sua experiência à frente da Prefeitura do Recife, João mencionou a ampliação da cobertura da Atenção Básica, a construção do Hospital da Criança, a abertura de novas creches e o aumento dos investimentos públicos municipais.

O candidato também associou Vitória de Santo Antão ao período em que Eduardo Campos governou Pernambuco. Durante o discurso, afirmou que pretende retomar políticas de atração de empresas e geração de empregos no Estado.

“Quando Eduardo era governador, tinha fábrica, indústria, oportunidade e emprego. Eu quero saber uma grande fábrica que veio para Pernambuco nesses últimos três anos do Governo do Estado. Não tem”, declarou.

O prefeito de Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto (MDB), também participou do ato e declarou apoio à candidatura de João Campos.

A caminhada reuniu integrantes da chapa majoritária da Frente Popular de Pernambuco, incluindo o candidato a vice-governador, Carlos Costa (Republicanos), o candidato à reeleição ao Senado Humberto Costa (PT) e a candidata ao Senado Marília Arraes (PDT). Também participaram políticos e candidatos proporcionais aliados.



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