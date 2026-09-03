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Política | Notícia

Gilmar quer que Fachin vete delegados da PF no STF

A sugestão havia sido levantada por Gilmar em outras ocasiões, mas ganhou força em meio à revelação da troca de mensagens entre Vorcaro e Moraes

Por Estadão Conteúdo Publicado em 03/09/2026 às 22:08 | Atualizado em 03/09/2026 às 22:09
Gilmar Mendes ouve o colega André Mendonça defender a prisão dos Vorcaro
Gilmar Mendes ouve o colega André Mendonça defender a prisão dos Vorcaro - STF/Ascom

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O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), propôs ao presidente da Corte, Edson Fachin, que vete a atuação de delegados da Polícia Federal (PF) em gabinetes de magistrados do tribunal. Os dois se reuniriam ontem para tratar do tema.

Segundo interlocutores de Gilmar, o ministro considera que a atuação de delegados como assessores de magistrados do STF abre espaço para interferências indevidas e direcionamentos de investigações.

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A sugestão havia sido levantada por Gilmar em outras ocasiões, mas ganhou força em meio à revelação da troca de mensagens entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ministro Alexandre de Moraes.

Atualmente, há cinco delegados da PF cedidos ao Supremo. Dois atuam no gabinete de André Mendonça, para reforçar as investigações sobre o Banco Master e a fraude do INSS. Outros dois estão lotados no gabinete de Moraes, e um assessora Luiz Fux. Em junho, o Ministério da Justiça convocou a maioria dos delegados cedidos a outros órgãos de volta para a PF, mas abriu exceção para o STF.

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