Flávio, sobre pedido de doação: Kassab deve ter ficado com esse dinheiro

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Flávio disse ser uma mentira que as campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em 2022 teriam recebido dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro

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O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira, 3, ser uma mentira que as campanhas de Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) em 2022 teriam recebido dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo ele, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, pode ter usado o nome de Bolsonaro para solicitar os recursos.

"Obviamente uma mentira ... Querem fazer acreditar que Kassab foi captar investimento de campanha para Bolsonaro em 2022. Está de sacanagem. Agora, Kassab virou aliado de Bolsonaro? Kassab, que é eleitor de Lula", declarou Flávio, durante a transmissão semanal que tem feito em seu canal no YouTube.

"O que parece que aconteceu é que Kassab pediu dinheiro para Vorcaro dizendo que era dinheiro para Bolsonaro e Tarcísio, que nunca apareceu esse dinheiro, e o Kassab deve ter ficado com esse dinheiro, se for verdade", continuou.

Daniel Vorcaro afirma em proposta de delação que doações feitas por seu cunhado Fabiano Zettel às campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio, em 2022, foram contrapartidas de um suposto acordo com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para manter o Credcesta no governo paulista. Dos R$ 5 milhões, Bolsonaro recebeu R$ 3 milhões e Tarcísio, R$ 2 milhões.

Ligado ao Banco Master, o cartão consignado para servidores começou a operar em São Paulo em julho de 2022 e se tornou um dos principais negócios do grupo de Vorcaro.

Em nota, Tarcísio afirmou que sua campanha seguiu a legislação eleitoral, que não possui vínculo com o doador nem tinha conhecimento de eventuais condutas externas e que a prestação de contas foi aprovada pela Justiça Eleitoral. Kassab disse refutar o relato e que nunca tratou de doações com Vorcaro ou Augusto Lima, nem discutiu o Credcesta ou recebeu valores dos envolvidos.

Alexandre de Moraes

Flávio voltou a criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a defender que o magistrado seja investigado. "Estou confiante que Moraes será formalmente investigado com autorização do plenário do Supremo", falou.

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