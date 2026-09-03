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Política | Notícia

Datafolha: Lula tem 46%, e Flávio Bolsonaro aparece com 44% em cenário de 2º turno

Na primeira rodada do instituto após o início da corrida eleitoral, atual presidente e senador do PL aparecem empatados pela margem de erro

Por JC Publicado em 03/09/2026 às 20:04
Candidatos à presidência: Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)
Candidatos à presidência: Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) - Ricardo Stuckert/Divulgação e Geraldo Magela/Agência Senado

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Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 46% das intenções de voto contra 44% de Flávio Bolsonaro (PL) em uma simulação de segundo turno para a Presidência da República em 2026.

O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo. Brancos e nulos somam 9%, enquanto 2% dos entrevistados estão indecisos.

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Na pesquisa anterior, divulgada em 21 de agosto, Lula tinha 47% e Flávio, 43%. A diferença entre os dois também já foi maior. Em dezembro do ano passado, o petista chegou a registrar 51%, contra 36% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em maio, os dois apareceram empatados numericamente, com 45% cada, antes de a vantagem de Lula voltar a crescer.

Outros cenários

O Datafolha também simulou disputas de segundo turno entre Lula e outros candidatos. Contra Ronaldo Caiado (PSD), Lula registra 46% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Goiás tem 41%.

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Em uma disputa com Romeu Zema (Novo), o presidente aparece com 48%, contra 39% do ex-governador de Minas Gerais.

Já no cenário com Renan Santos (Missão), Lula soma 47%, enquanto o coordenador do MBL (Movimento Brasil Livre) tem 38%.

Metodologia

O levantamento ouviu 2.002 pessoas entre 1º e 2 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número TSE-03669/2026 e foi contratada pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo.

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