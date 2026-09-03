Datafolha: Lula tem 46%, e Flávio Bolsonaro aparece com 44% em cenário de 2º turno

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diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
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técnicas e recursos específicos.
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determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 46% das intenções de voto contra 44% de Flávio Bolsonaro (PL) em uma simulação de segundo turno para a Presidência da República em 2026.
O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo. Brancos e nulos somam 9%, enquanto 2% dos entrevistados estão indecisos.
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Na pesquisa anterior, divulgada em 21 de agosto, Lula tinha 47% e Flávio, 43%. A diferença entre os dois também já foi maior. Em dezembro do ano passado, o petista chegou a registrar 51%, contra 36% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em maio, os dois apareceram empatados numericamente, com 45% cada, antes de a vantagem de Lula voltar a crescer.
Outros cenários
O Datafolha também simulou disputas de segundo turno entre Lula e outros candidatos. Contra Ronaldo Caiado (PSD), Lula registra 46% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Goiás tem 41%.